У Раді озвучили умови перебування евакуйованих з Уханя українців у Нових Санжарах

Заступник міністра охорони здоров'я Дмитро Коваль під час звіту Кабміну у ВР розповів, про умови перебування евакуйованих з Уханя Українців в ових Санжарах

Фото: сайт Кабміну

Заступник міністра охорони здоров'я Дмитро Коваль під час звіту Кабміну у ВР розповів, про умови перебування евакуйованих з Уханя Українців в ових Санжарах

"Люди не в 5-ти зірковому готелі. Люди жувуть по 2-є в номері. Вони забезпечені гарячим харчуванням. Воно готується не в цьому санаторії, а привозять. Харчування є в одноразовому посуді, який знезаражується і утилізується", - пояснив він, інформує RegioNews.

Дмитро Коваль також розповів, що санаторій має окрему систему водопостачання та каналізацію.

За його словами, евакуйовані люди будуть потребувати допомоги психолога. Бо це не просто, коли здорова людина закрита на карантин на 14 днів.

Чиновник також відповів на запитання, чому евакуація відбулася саме 20 лютого.

"Відправка і погодження залежали, у тому числі, і від уряду Китаю, коли було отримано дзвіл, тоді людей забрали", - пояснив Коваль.

Як відомо, евакуйована з китайського Уханя українка Олександра Волкова показала, які умови проживання в медичному центрі Нацгвардії "Нові Санжари" в Полтавській області, куди її і інших громадян помістили під спостереження на 14 днів.

Нагадаємо, у четвер, 20 лютого, борт із евакуйованими українцями з Уханя, після дозаправки в аеропорту Бориспіль, приземлився в Харкові на спеціально підготовлену стоянку. Евакуйованих українців та іноземців автобусами відвезли до медичного центру Національної гвардії "Нові Санжари" на Полтавщині. Пізніше правоохоронці пообіцяли реагувати на правопорушення згідно з законом.

Пізніше президент Володимир Зеленський розповів, куди поселять евакуйованих українців і засудив спроби перекрити траси і "не пустити громадян України в Україну".

Зранку у Нових Санжарах Полтавської області люди перекрили дорогу і протестували проти того, щоб туди привезли евакуйованих з китайського Уханю українців. Пізніше там почали готуватись до штурму РДА.

Губернатор Полтавської області Олег Синєгубов приїхав до мітингувальників у Нові Санжари і прокоментував інформацію про можливе поселенні українців в санаторій.

Евакуйовані з Китаю українці повністю здорові, проте для унеможливлення потенційних загроз ніхто з місцевих жителів з ними перетинатися не буде, пообіцяв міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

З епіцентру епідемії літак доставив в Україну 48 громадян і 29 іноземців (громадяни Ізраїлю, Норвегії, Чорногорії, Аргентини, Панами, Коста-Ріки, Домінікани, Еквадору та Іспанії).