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21 лютого 2020, 12:01 5

ООН відправила на Донбас шість вантажівок гумдопомоги

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21 лютого 2020, 12:01 5
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Управління Верховного комісара ООН у справах біженців направило до тимчасово окупований Донбас шість вантажівок з гуманітарною допомогою
Фото: dpsu.gov.ua
Управління Верховного комісара ООН у справах біженців направило до тимчасово окупований Донбас шість вантажівок з гуманітарною допомогою

Про це RegioNews повідомили у пресслужбі Держприкордонслужбі України.

Як зазначається, вантажівки пройшли чрез КПВВ "Новотроїцьке".

"Для жителів Донецької та Луганської областей направлено шкільне приладдя загальною вагою більше понад 10 тонн", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 18 та 20 лютого Червоний хрест направив на Донбас гуманітарну допомогу загальною вагою в 300 тонн.


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