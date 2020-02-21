ООН відправила на Донбас шість вантажівок гумдопомоги

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців направило до тимчасово окупований Донбас шість вантажівок з гуманітарною допомогою

Фото: dpsu.gov.ua

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців направило до тимчасово окупований Донбас шість вантажівок з гуманітарною допомогою

Про це RegioNews повідомили у пресслужбі Держприкордонслужбі України. Як зазначається, вантажівки пройшли чрез КПВВ "Новотроїцьке". "Для жителів Донецької та Луганської областей направлено шкільне приладдя загальною вагою більше понад 10 тонн", - йдеться у повідомленні. Нагадаємо, 18 та 20 лютого Червоний хрест направив на Донбас гуманітарну допомогу загальною вагою в 300 тонн.

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