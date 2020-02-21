"Соромно перед іноземцями, які їхали зі мною в автобусі", – лучанка про приїзд евакуйованих з Китаю
Про це пише RegioNews з посиланням на ІА Волинські новини.
Дівчина тривалий час працювала в Ухані. Через епідемію коронавірусу повернулася в Україну. На евакуацію разом з іншими українцями лучанка очікувала майже два тижні. Зраділа, коли 30 січня їй зателефонували з посольства і повідомили про евакуацію.
"Спочатку чомусь була переконана, що наші не будуть цим займатись. Я пишалась тим, що про нас не забули. Писала в групі, де було багато іноземців, що нас заберуть, в той час, коли росіяни не були впевнені у своєму порятунку.
І от Казахстан полетів 1 лютого, Росія – 4 лютого. Про США і Європу навіть не згадую. Днями громадяни Казахстану мають завершити свій карантин, а ми тільки почали. Ви знаєте, Бангладеш, Папуа Нова Гвінея, Вануату (не знаю навіть, де ця країна) забрали своїх громадян. Так, є країни, які не проводили евакуації. Але вони одразу попередили, що не мають змоги це зробити. Вони хоч не давали марної надії своїм людям. А наші!? Як так можна "лажати"!? Про яку "європейську державу" мова!? Ми на самому дні! " – писала лучанка раніше.
Учора пізно ввечері лучанка розповіла, що уже в санаторії, і у неї та в інших евакуйованих, які перебувають на обсервації, все добре.
"Я в нормі. Вже казала, що готова до будь-яких поворотів у житті. Але так соромно за українців! Зі мною в автобусі їхало багато іноземців. Бачили б ви їхні очі, коли почали кидати каміння! Перед ними мені дуже соромно. Я вибачалась за цю "трагікомедію", –розповіла Ольга.
"Дорогою до санаторію все відбувалось, як в голівудських бойовиках. Українці "прославились", – каже лучанка. - Мала змогу поспілкуватись з жителями різних країн. Громадяни інших держав добре відгукуються про нас, кажуть, що ми хороші люди, не щастило нам тільки з політиками", – поділилася Ольга.
Раніше у мережі поділилися відео умов, в яких живуть евакуйовані у Нових Санжарах.
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