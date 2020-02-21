Стали відомі зарплати мера Одеси та голови облдержадміністрації
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на 048.ua.
Голові Одеської обласної державної адміністрації Максиму Куцому в січні була виплачена зарплата в розмірі 22,2 тисячі гривень, у той час як його заступники отримали в середньому 34,5 тисячі гривень.
Так, керівник Одеської ОДА отримує менше, ніж його заступників. Його посадовий оклад коливається приблизно від 17 тисяч гривень в місяць і до 19,3. Крім окладу Куций Максим вже 2 місяці як почав отримувати надбавку за вислугу років. У грудні 2019 року сума цієї надбавки склала 5 тисяч 518 гривень, а у січні 2020 року всього 2 тисячі 900 гривень.
Відомо і скільки заробив мер одеси Геннадій Труханов. Згідно інформації наданої Виконавчим комітетом Одеської міської ради, у період з 1 січня по 31 грудня 2019 року загальна сума нарахувань меру склала 224 тисячі 863 гривні 85 копійок з яких:
- сума оплати за посадовим окладом - 134 тисячі 319 гривень 9 копійок;
- сума оплати відпустки - 15 тисяч 222 гривні 14 копійок;
- сума оплати праці за час проведений у відрядженнях - 25 тисяч 883 гривні 54 копійки;
- надбавки за вислугу років - 41 тисяча 892 гривні 33 копійки;
- надбавки за ранг - 5 тисяч 322 гривні і 5 копійок;
- індексація заробітної плати - 452 гривні 36 копійок;
- сума виплат за листком непрацездатності - 1 тисяча 772 гривні 34 копійки.
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