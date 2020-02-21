Стали відомі зарплати мера Одеси та голови облдержадміністрації

Голова Одеської обласної державної адміністрації Куций Максим заробляє приблизно в два рази менше своїх заступників

Голова Одеської обласної державної адміністрації Куций Максим заробляє приблизно в два рази менше своїх заступників

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на 048.ua.

Голові Одеської обласної державної адміністрації Максиму Куцому в січні була виплачена зарплата в розмірі 22,2 тисячі гривень, у той час як його заступники отримали в середньому 34,5 тисячі гривень.

Так, керівник Одеської ОДА отримує менше, ніж його заступників. Його посадовий оклад коливається приблизно від 17 тисяч гривень в місяць і до 19,3. Крім окладу Куций Максим вже 2 місяці як почав отримувати надбавку за вислугу років. У грудні 2019 року сума цієї надбавки склала 5 тисяч 518 гривень, а у січні 2020 року всього 2 тисячі 900 гривень.

Відомо і скільки заробив мер одеси Геннадій Труханов. Згідно інформації наданої Виконавчим комітетом Одеської міської ради, у період з 1 січня по 31 грудня 2019 року загальна сума нарахувань меру склала 224 тисячі 863 гривні 85 копійок з яких: