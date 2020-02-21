В Сумській області звернуться до СБУ через участь волейболістів у турнірі в Росії
Про це, як повідомляє RegioNews, написав на своїй сторінці в Facebook міський голова Глухова Мішель Терещенко.
"Ми глибоко обурені тим, що ці люди самовільно взяли на себе відповідальність представляти місто Глухів на території агресора в той час, коли в зоні ООС, внаслідок наступальних дій російських військових ідуть важкі бої, і Україна несе болючі втрати. Ми офіційно заявляємо, що не уповноважували будь-які спортивні команди, чи то об’єднання брати участь у змаганнях на території ворога від імені глухівчан. Ми гнівно засуджуємо цинічний вчинок і відверто провокативні діі з боку людей, які ганьблять наш Глухів та його мешканців”, - йдеться в повідомленні Терещенка.
За його словами, на даний час готується офіційне звернення до Служби Безпеки України та інших правоохоронних органів.
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