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21 лютого 2020, 11:37 7

В Сумській області звернуться до СБУ через участь волейболістів у турнірі в Росії

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21 лютого 2020, 11:37 7
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Мешканці Глухова Сумської області взяли участь у волейбольному турнірі пам’яті росіян, що "исполняли военный долг за пределами отечества", який проходив 16 лютого в місті Рильськ
Фото: Федерація організацій профспілок Курської області
Мешканці Глухова Сумської області взяли участь у волейбольному турнірі пам’яті росіян, що "исполняли военный долг за пределами отечества", який проходив 16 лютого в місті Рильськ

Про це, як повідомляє RegioNews, написав на своїй сторінці в Facebook міський голова Глухова Мішель Терещенко.

"Ми глибоко обурені тим, що ці люди самовільно взяли на себе відповідальність представляти місто Глухів на території агресора в той час, коли в зоні ООС, внаслідок наступальних дій російських військових ідуть важкі бої, і Україна несе болючі втрати. Ми офіційно заявляємо, що не уповноважували будь-які спортивні команди, чи то об’єднання брати участь у змаганнях на території ворога від імені глухівчан. Ми гнівно засуджуємо цинічний вчинок і відверто провокативні діі з боку людей, які ганьблять наш Глухів та його мешканців”, - йдеться в повідомленні Терещенка.

За його словами, на даний час готується офіційне звернення до Служби Безпеки України та інших правоохоронних органів.


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