У Луцьку "замінували" редакцію газети
Про це пише RegioNews з посиланням на начальника Луцького відділу поліції ГУ НП у Волинській області Олега Кічука і працівників редакції.
"21 лютого з самого ранку на телефон міського відділу рятувальної служби надійшло повідомлення про пожежу у редакції "Вісника”.
Пожежні не повірили у це, адже будівля знаходиться у людному місці, і зовнішніх ознак горіння чи задимлення не видно, тому вирішили зв'язатися із нами. Перевірка по кабінетах показала, що повідомлення хибне. Проте через кілька хвилин працівників "Вісника” та прилеглих приміщень, які знаходяться на Перемоги, 15, евакуювали. На всі екстрені служби зателефонував невідомий і повідомив про замінування", - розповідають працівники редакції.
Як повідомив начальник Луцького відділу поліції Олег Кічук, особу додзвонювача уже встановили. Це житель Ковеля. З ним працюють оперативники.
Наразі у приміщеннях редакції та прилеглих прибудова працюють вибухотехніки та кінологи.
Нагадаємо, сьогодні, 21 лютого, у Луцьку також "замінували" банк.
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