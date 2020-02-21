Секретар Чернівецького міськвиконкому Антоніна Бабюк не виключає свою участь у виборах мера міста

Соцопитування свідчать, що майже половина чернівчан хоче бачити міського голову-жінку

Соцопитування свідчать, що майже половина чернівчан хоче бачити міського голову-жінку

Про свої наміри Антоніна Бабюк розповіла у інтерв’ю газеті "Чернівці", пише RegioNews.

Журналіст газети зробив репліку про те, що "один з місцевих інформаційних ресурсів оприлюднив результати опитування, де зазначено, що близько половини чернівчан вважають, що міським головою має бути жінка". Водночас він запитав Бабюк, чи має вона бажання очолити виконавчі структури.

Бабюк відповіла, що у Чернівцях "всі працюють на вибори, і постійно про них думають".

"Ідеально було б, якби на посаду міського голови прийшла команда на чолі з людиною, яка прийняла би всі непопулярні рішення за перші два роки каденції. Це дало би позитивний результат і потужний поштовх для розвитку, а далі вже можна займатися популізмом та намагатися сподобатися виборцю. Чернівчани – мудрі люди, і, певна, підтримали би такі підходи. Бо всі розуміють, що так чи інакше, тарифи будуть зростати, але, разом з тим, треба підвищувати якість надаваних послуг. Чи, приміром, потерпіти один рік капітального ремонту магістральної вулиці і мати якісну дорогу, або й надалі робити недовговічні ямкові ремонти і їздити розбитими дорогами", – вважає секретар Чернівецького виконкому.



Окрім того, чиновниця заявила, що "зараз важко спрогнозувати, як воно буде далі".

"Розпочнуться перегони, і я прийму рішення. Наразі я і моя команда працюємо і робимо усе, щоби змінити ситуацію в Чернівцях на краще", – сказала Бабюк.