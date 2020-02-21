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21 лютого 2020, 10:32 2

Командувач десантно-штурмових військ перевірив підготовку бійців 79-ї бригади в Миколаєві

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21 лютого 2020, 10:32 2
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Командувач десантно-штурмових військ Збройних сил України генерал-лейтенант Євген Мойсюк в Миколаєві перевірив стан справ у 79-й окремої десантно-штурмовій бригаді
Фото: Facebook
Командувач десантно-штурмових військ Збройних сил України генерал-лейтенант Євген Мойсюк в Миколаєві перевірив стан справ у 79-й окремої десантно-штурмовій бригаді

Про це повідомляє RegionNews з посиланням на Командування десантно-штурмових військ у Facebook.

Разом з командувачем працювали офіцери структурних підрозділів за напрямами своєї діяльності. Генерал-лейтенант Євген Мойсюк особисто перевіряв питання всебічного забезпечення, рівень навченості особового складу з вогневої підготовки, водіння бойових машин в умовах складної місцевості в різний час доби.

Крім того, перевірили і роботу військовослужбовців на сучасних засобах зв'язку, стан матеріально-технічної бази бригадного полігону, подальше її вдосконалення

У парках бойових машин Мойсюк перевірив стан і умови зберігання військової техніки, її своєчасне обслуговування, поспілкувався з військовослужбовцями.

"Порівняно з попередньою перевіркою, стан справ значно покращився. Багато зроблено, особовий склад добре навчений і забезпечений, однак є над чим працювати, не зупинятися на досягнутому", - зазначив командувач.

Також він вручив цінні подарунки кращим командирам бойових підрозділів.


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