Командувач десантно-штурмових військ перевірив підготовку бійців 79-ї бригади в Миколаєві
Про це повідомляє RegionNews з посиланням на Командування десантно-штурмових військ у Facebook.
Разом з командувачем працювали офіцери структурних підрозділів за напрямами своєї діяльності. Генерал-лейтенант Євген Мойсюк особисто перевіряв питання всебічного забезпечення, рівень навченості особового складу з вогневої підготовки, водіння бойових машин в умовах складної місцевості в різний час доби.
Крім того, перевірили і роботу військовослужбовців на сучасних засобах зв'язку, стан матеріально-технічної бази бригадного полігону, подальше її вдосконалення
У парках бойових машин Мойсюк перевірив стан і умови зберігання військової техніки, її своєчасне обслуговування, поспілкувався з військовослужбовцями.
"Порівняно з попередньою перевіркою, стан справ значно покращився. Багато зроблено, особовий склад добре навчений і забезпечений, однак є над чим працювати, не зупинятися на досягнутому", - зазначив командувач.
Також він вручив цінні подарунки кращим командирам бойових підрозділів.
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