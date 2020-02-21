Америка призначила прокурора "у справах України"
Як передає RegioNews, про це повідомили CNN в Юридичному комітеті Палати представників США.
Зокрема, Донохью координуватиме існуючі питання, а також вирішуватиме будь-які питання, пов'язані з Україною, включаючи відкриття нових розслідувань, або розширення вже існуючих.
Як зазначається, відповідний документ був підписаний заступником генерального прокурора для керівного складу Міністерства юстиції США ще в січні, однак про нього стало відомо тільки зараз, після направлення тексту для ознайомлення в профільні комітети Конгресу США.
При цьому в документі не уточнюється, які справи, пов'язані з Україною, буде курирувати Донохью, проте згадується справа Руді Джуліані, який був особистим адвокатом президента Дональда Трампа і грав провідну роль в процесі імпічменту глави Білого дому.
Згідно з новою політикою, кожна нова справа, що стосується українського питання, відтепер має бути направлена в кабінет Донохью "для розслідування і відповідного звернення".
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