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21 лютого 2020, 10:08 4

Америка призначила прокурора "у справах України"

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21 лютого 2020, 10:08 4
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Прокурор з Нью-Йорка Річард Донохью призначений куратором справ, що стосуються України. Про які конкретно справи йдеться, не повідомляється
Фото: cityandstateny.com
Прокурор з Нью-Йорка Річард Донохью призначений куратором справ, що стосуються України. Про які конкретно справи йдеться, не повідомляється

Як передає RegioNews, про це повідомили CNN в Юридичному комітеті Палати представників США.

Зокрема, Донохью координуватиме існуючі питання, а також вирішуватиме будь-які питання, пов'язані з Україною, включаючи відкриття нових розслідувань, або розширення вже існуючих.

Як зазначається, відповідний документ був підписаний заступником генерального прокурора для керівного складу Міністерства юстиції США ще в січні, однак про нього стало відомо тільки зараз, після направлення тексту для ознайомлення в профільні комітети Конгресу США.

При цьому в документі не уточнюється, які справи, пов'язані з Україною, буде курирувати Донохью, проте згадується справа Руді Джуліані, який був особистим адвокатом президента Дональда Трампа і грав провідну роль в процесі імпічменту глави Білого дому.

Згідно з новою політикою, кожна нова справа, що стосується українського питання, відтепер має бути направлена в кабінет Донохью "для розслідування і відповідного звернення".


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