Америка призначила прокурора "у справах України"

Прокурор з Нью-Йорка Річард Донохью призначений куратором справ, що стосуються України. Про які конкретно справи йдеться, не повідомляється

Фото: cityandstateny.com

Прокурор з Нью-Йорка Річард Донохью призначений куратором справ, що стосуються України. Про які конкретно справи йдеться, не повідомляється

Як передає RegioNews, про це повідомили CNN в Юридичному комітеті Палати представників США. Зокрема, Донохью координуватиме існуючі питання, а також вирішуватиме будь-які питання, пов'язані з Україною, включаючи відкриття нових розслідувань, або розширення вже існуючих. Як зазначається, відповідний документ був підписаний заступником генерального прокурора для керівного складу Міністерства юстиції США ще в січні, однак про нього стало відомо тільки зараз, після направлення тексту для ознайомлення в профільні комітети Конгресу США. При цьому в документі не уточнюється, які справи, пов'язані з Україною, буде курирувати Донохью, проте згадується справа Руді Джуліані, який був особистим адвокатом президента Дональда Трампа і грав провідну роль в процесі імпічменту глави Білого дому. Згідно з новою політикою, кожна нова справа, що стосується українського питання, відтепер має бути направлена в кабінет Донохью "для розслідування і відповідного звернення".

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