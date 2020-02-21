Кабмін дозволив Кличко призначити своїм заступником Олександра Густелева

Кабінет Міністрів України дозволив голові Київської міської державної адміністрації Віталію Кличку призначити своїм заступником керівника комунальної корпорації "Київавтодор" Олександра Густелева

Кабінет Міністрів України дозволив голові Київської міської державної адміністрації Віталію Кличку призначити своїм заступником керівника комунальної корпорації "Київавтодор" Олександра Густелева

Про це пише RegioNews з посиланням на телеканал NewsOne.

"Шановний Віталій Володимирович! Кабінет Міністрів України розглянув і погодив вашу пропозицію щодо призначення Густелева Олександра Олександровича заступником голови Київської міської державної адміністрації", - сказано в офіційному документі, за підписом прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Нагадаємо, що Олександр Густелев раніше неодноразово ставав фігурантом скандалів разом зі своїм колишнім заступником, а зараз - главою Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Валентином Осиповим. Кияни вважають, що саме Густелев в першу чергу винен в жахливому стані київських доріг і мостів. Вже після призначення Осипова кияни на кількох акціях біля будівель КМДА і Офісу Президента висловили свій протест проти розгулу корупції в столичній адміністрації.

Після відсутності реакції на їхні вимоги з боку Кличко, активісти зажадали від Президента Володимира Зеленського звільнити його з посади голови КМДА. Крім того, на офіційному веб-сайті Президента України була зареєстрована електронна петиція з аналогічними вимогами. У свою чергу відомі блогери та експерти-політологи підтримали вимоги киян.

Раніше ЗМІ також повідомляли про близьку дружбу Олександра Густелева і Віталія Кличка.

"Вони разом відпочивають, разом катаються на мотоциклах, разом ходять в лазню. Крім того, Густелев - один з головних" гаманців "Кличко. Саме тому столичний мер постійно відмазує главу "Київавтодору" від звинувачень в корупції і кримінального переслідування. Навіть після скандалу з Шулявським мостом, на якому Олександр Густелев зі скандальним екс-главою "Укрбуду" Максимом Микитасем вкрали мільйони ", - писали ЗМІ.

За їхньою інформацією, є і ще одна, менш відома причина того, що скандального голову "Київавтодору" до сих пір не притягнуто до відповідальності - у нього роман з заступником міністра інфраструктури - Наталією Форсюк.