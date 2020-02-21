Кабмін дозволив Кличко призначити своїм заступником Олександра Густелева
Про це пише RegioNews з посиланням на телеканал NewsOne.
"Шановний Віталій Володимирович! Кабінет Міністрів України розглянув і погодив вашу пропозицію щодо призначення Густелева Олександра Олександровича заступником голови Київської міської державної адміністрації", - сказано в офіційному документі, за підписом прем'єр-міністра Олексія Гончарука.
Нагадаємо, що Олександр Густелев раніше неодноразово ставав фігурантом скандалів разом зі своїм колишнім заступником, а зараз - главою Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Валентином Осиповим. Кияни вважають, що саме Густелев в першу чергу винен в жахливому стані київських доріг і мостів. Вже після призначення Осипова кияни на кількох акціях біля будівель КМДА і Офісу Президента висловили свій протест проти розгулу корупції в столичній адміністрації.
Після відсутності реакції на їхні вимоги з боку Кличко, активісти зажадали від Президента Володимира Зеленського звільнити його з посади голови КМДА. Крім того, на офіційному веб-сайті Президента України була зареєстрована електронна петиція з аналогічними вимогами. У свою чергу відомі блогери та експерти-політологи підтримали вимоги киян.
Раніше ЗМІ також повідомляли про близьку дружбу Олександра Густелева і Віталія Кличка.
"Вони разом відпочивають, разом катаються на мотоциклах, разом ходять в лазню. Крім того, Густелев - один з головних" гаманців "Кличко. Саме тому столичний мер постійно відмазує главу "Київавтодору" від звинувачень в корупції і кримінального переслідування. Навіть після скандалу з Шулявським мостом, на якому Олександр Густелев зі скандальним екс-главою "Укрбуду" Максимом Микитасем вкрали мільйони ", - писали ЗМІ.
За їхньою інформацією, є і ще одна, менш відома причина того, що скандального голову "Київавтодору" до сих пір не притягнуто до відповідальності - у нього роман з заступником міністра інфраструктури - Наталією Форсюк.
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