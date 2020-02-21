19:51  20 лютого
Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
08:07  21 лютого
Україна працює над новою редакцією Мінських угод - Пристайко
09:22  21 лютого
Літак, в якому евакуювали українців з Китаю, показали зсередини
UA | RU
UA | RU
21 лютого 2020, 09:44 6

Кабмін дозволив Кличко призначити своїм заступником Олександра Густелева

Читайте также
на русском языке
21 лютого 2020, 09:44 6
Читайте также на русском языке
Кабінет Міністрів України дозволив голові Київської міської державної адміністрації Віталію Кличку призначити своїм заступником керівника комунальної корпорації "Київавтодор" Олександра Густелева
Кабінет Міністрів України дозволив голові Київської міської державної адміністрації Віталію Кличку призначити своїм заступником керівника комунальної корпорації "Київавтодор" Олександра Густелева

Про це пише RegioNews з посиланням на телеканал NewsOne.

"Шановний Віталій Володимирович! Кабінет Міністрів України розглянув і погодив вашу пропозицію щодо призначення Густелева Олександра Олександровича заступником голови Київської міської державної адміністрації", - сказано в офіційному документі, за підписом прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Нагадаємо, що Олександр Густелев раніше неодноразово ставав фігурантом скандалів разом зі своїм колишнім заступником, а зараз - главою Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Валентином Осиповим. Кияни вважають, що саме Густелев в першу чергу винен в жахливому стані київських доріг і мостів. Вже після призначення Осипова кияни на кількох акціях біля будівель КМДА і Офісу Президента висловили свій протест проти розгулу корупції в столичній адміністрації.

Після відсутності реакції на їхні вимоги з боку Кличко, активісти зажадали від Президента Володимира Зеленського звільнити його з посади голови КМДА. Крім того, на офіційному веб-сайті Президента України була зареєстрована електронна петиція з аналогічними вимогами. У свою чергу відомі блогери та експерти-політологи підтримали вимоги киян.

Раніше ЗМІ також повідомляли про близьку дружбу Олександра Густелева і Віталія Кличка.

"Вони разом відпочивають, разом катаються на мотоциклах, разом ходять в лазню. Крім того, Густелев - один з головних" гаманців "Кличко. Саме тому столичний мер постійно відмазує главу "Київавтодору" від звинувачень в корупції і кримінального переслідування. Навіть після скандалу з Шулявським мостом, на якому Олександр Густелев зі скандальним екс-главою "Укрбуду" Максимом Микитасем вкрали мільйони ", - писали ЗМІ.

За їхньою інформацією, є і ще одна, менш відома причина того, що скандального голову "Київавтодору" до сих пір не притягнуто до відповідальності - у нього роман з заступником міністра інфраструктури - Наталією Форсюк.


#Віталій Кличко #Олександр Густелев #Київська міська рада
Кличко пообіцяв Києву майже 300 нових автобусів
20 лютого 2020, 16:58
На "Мосту Кличко" заощадили понад мільйон гривень
18 лютого 2020, 13:10
Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
20 лютого 2020, 19:51
Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
14 лютого 2020, 15:59
Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
19 лютого 2020, 21:14
Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
18 лютого 2020, 14:12
Зеленський: Некоректно говорити "війна в Україні"
15 лютого 2020, 13:56
Глава уряду розповів, навіщо українцям дві платіжки за тепло
14 лютого 2020, 16:43
Останні Популярні
Алекс Сказкін
Всеволод Поліщук
Сергій Чередніченко
Всі блоги »
Нардеп за 10 мільйонів. Хто з харківських важковаговиків побореться за "губернаторський" округ
19 лютого 2020, 19:05
Мерський фальстарт: Хто готується розділити Запоріжжя з Ахметовим
19 лютого 2020, 11:00
Всі публікації »
НеПогода на RegioNews: Шарій добиває шанувальників Жукова, а Кернес будує туалет-особняк
13 лютого 2020, 17:07
RegioNews.ua представляє новий YouTube-проєкт «НеПогода в регіонах»
12 лютого 2020, 18:30
Всі відео »
Погуляйко Юрій Михайлович
Голова Волинської обласної державної адміністрації
Гусєв Юрій Веніамінович
Голова Херсонської обласної державної адміністрації
Всі досьє »