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21 лютого 2020, 08:43 20

Жертв коронавірусу в світі стало ще більше

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21 лютого 2020, 08:43 20
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Станом на ранок 21 лютого кількість загиблих в результаті зараження коронавірусом в світі досягло 2247 осіб
Фото: скрін
Станом на ранок 21 лютого кількість загиблих в результаті зараження коронавірусом в світі досягло 2247 осіб

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на Центр системних досліджень і інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).

Як зазначається, загальне число інфікованих в Китаї досягло 75 тисяч 245 людей. Всього в світі - 76 тис. 498. При цьому одужали, за останніми даними, 18 тисяч 442 людей.

Більшість випадків захворювання і смертей зафіксовано в китайській провінції Хубей.

Нагадаємо, станом на 17 лютого у Китаї кількість померлих від коронавірусу COVID-19 досягла 1 770 осіб.

Головний виконавчий директор ВООЗ Сумія Свамінатан назвала терміни перших тестувань на людях вакцини від коронавірусу COVID-19. За її словами, це відбудеться менш ніж через півроку - через чотири-п'ять місяців. Зараз вже розробляються декілька вакцин від нового вірусу.


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