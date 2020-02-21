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21 лютого 2020, 08:29 31

"Справи Майдану": встановлено підозрюваного у витоку інформації - Рябошапка

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21 лютого 2020, 08:29 31
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Слідство триває і йому відомо, хто міг допустити просочування інформації щодо допиту свідків у "справах Майдану"
Фото: gp.gov.ua
Слідство триває і йому відомо, хто міг допустити просочування інформації щодо допиту свідків у "справах Майдану"

Як передає RegioNews, про це заявив генпрокурор України Руслан Рябошапка в ефірі "Право на владу".

За його словами, підозрюється чоловік, який працював при колишньому начальнику управління спеціальних розслідувань ГПУ у справах Майдану Сергійові Горбатюку.

"Він відбувся (витік - ред.). Ми підозрюємо, що це була людина, яка працювала при Горбатюку (ексначальник спецрозслідування ГПУ - ред). Ми знаємо, хто це міг зробити. Ми проводимо розслідування, є кримінальне провадження. І це не були втрачені матеріали. це були скопійовані матеріали", - сказав він, зазначивши, що "ми доведемо це розслідування і притягнемо винних до відповідальності".

Нагадаємо, 6 листопада 2019 року тодішній директор Державного бюро розслідувань Роман Труба підтвердив, що ДБР відкрило кримінальне провадження щодо слідчих управління спеціальних розслідувань ГПУ, які допустили "втрату" двох томів матеріалів у розслідуванні "справ Майдану".

За погодженням з генпрокурором Русланом Рябошапкою почалося службове розслідування для перевірки обставин можливої втрати окремих матеріалів кримінальної справи з розслідування вбивств 18-20 лютого 2014 року під час Майдану.


ГПУ Руслан Рябошапка дела Майдана следствие
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