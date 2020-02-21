Україна працює над новою редакцією Мінських угод - Пристайко
Як передає RegioNews, про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко "Голосу Америки" напередодні обговорення ситуації на сході України на Генасамблеї ООН.
"Ми все ще не досягли миру. Тому ми вважаємо, що цей документ не просто можна, а потрібно міняти, адже деякі його пункти реалізувати неможливо", - пояснив він.
При цьому Пристайко підтвердив, що Україна працює над новою редакцією Мінських домовленостей, хоча Росія публічно виступає проти внесення в них змін.
"Війна триває, і ми не можемо дозволити, щоб Росія, яка почала її, легко відійшла від неї. Ми хочемо, щоб всі члени ООН нагадали своїм урядам, що війна все ще не закінчилася, а Україна потребує допомоги і підтримки".
Також міністр підкреслив, що домовленості повинні бути виконані ще 2015 року.
За словами міністра закордонних справ, українська сторона зараз працює над тим, щоб змусити всіх учасників погодитися з тим, що "Мінські домовленості вичерпали себе і вимагають змін".
Також він констатував, що деякі зміни в Мінські угоди вже внесені, зокрема, "формула Штайнмайера і розведення сил", і підкреслив, що Росія проти цих дій не заперечувала.
За словами Пристайко, з часом буде розроблений новий документ, який буде простіше виконати і досягти результатів.
При цьому голова МЗС зазначив, що єдиним частковим досягненням мінського процесу міністр назвав обміни полоненими і ув'язненими між Україною і Росією. І повідомив, що сьогодні йде підготовка до нового обміну, в рамках якого Росія відпустить близько 200 чоловік, що стане завершенням процесу обміну за принципом "всіх на всіх".
Крім того, міністр підкреслив, що вибори на територіях, в даний час окупованих Росією, не можна буде проводити без українського контролю над україно-російським кордоном.
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