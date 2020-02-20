Побажання смерті та пригніченість: що відчувають українці, яких врятували з міста, охопленого смертельним вірусом
Процес повернення українських громадян із охопленого смертельним вірусом Китаю несподівано для всіх обернувся суспільним незадоволенням, напруженістю та акціями протесту. Налякані місцеві жителі що в Західноукраїнських областях, що на Полтавщині не бажали розміщувати в себе евакуйованих співвітчизників.
Це супроводжувалося панікою, ненавистю, блокуванням доріг, встановленням блокпостів і навіть зіткненнями з правоохоронцями, як це було в Нових Санжарах.
Сьогодні, 20 лютого літак з китайського Уханя приземлився в Харкові, і всі пасажири та екіпаж прибули на Батьківщину. Однак події, які супроводжували їхнє повернення, не викликають в них позитивних емоцій, а навіть навпаки, викликають страх і тривогу.
Як розповів голова Харківської ОДА Олексій Кучер, "тепла зустріч” з боку співвітчизників, про яку евакуйовані українці дізналися із засобів масової інформації, викликала в них лише пригнічений стан.
"Люди пригнічені, в першу чергу вони отримують інформацію, як їх тут приймають, а приймають не дуже добре. Це бентежить зараз всіх", - заявив він.
Мало того, евакуйовані українці зазнали відвертого цькування. Мати однієї з раніше евакуйованих з Ухані дівчат розповіла, що її доньці погрожували через те, що вона в числі багатьох українців повертається з Китаю на батьківщину. "Їй писали, щоб ви здохли, щоб не їхали сюди”, - говорить вона.
Жінка додала, що реакція співвітчизників на тих, що повернулися з Китаю українців і ситуацію з карантином в цілому просто вражає.
"В мене не те що злість, це велика образа на людей. Ну як так? Говорив хтось там, щоб в Чорнобиль їх відвезли. Хіба це люди?”, - додає вона.
Ще одна українка з Китаю, Христина Раду, що живе в місті Ічан, через страх перед цькуванням в Україні вирішила залишитися в Китаї і не повертатися додому.
"Я знала: навіть якщо я поїду до себе додому в Одесу - я буду єдиною, хто приїхав з Китаю. Тут більше немає людей з Одеси. І вдома буде теж саме - просто цькування.
"Ти - хвора, тому що звідти приїхала". Люди не вміють мислити. Просто не розуміють", — сказала дівчина журналістам.
Вона стверджує, що в Китаї почуває себе в більшій безпеці, і що реакція співгромадян на події та евакуацію, її м'яко кажучи, дивує.
Від масового спалаху ненависті та фізичних протестів шокований і екіпаж рятувальної місії. Про це розповів український журналіст Олександр Махов, який супроводжував евакуацію з китайського міста Ухань.
Він розповів про настрої на борту з евакуйованими українцями і назвав ганебними протести проти розселення евакуйованих.
"Тут весь екіпаж рятувальної місії в шоці через протести. Бортпровідники, пілоти та медики - всі добровольці, які полетіли забирати своїх. Бо Україна своїх не кидає. Позорище. Всі в нормі, до слова", - повідомив він.
Нагадаємо, у четвер, 20 лютого, борт із евакуйованими українцями з Уханя, після дозаправки в аеропорту Бориспіль, приземлився в Харкові на спеціально підготовлену стоянку. Евакуйованих українців та іноземців автобусами відвезли до медичного центру Національної гвардії "Нові Санжари" на Полтавщині.
Пізніше правоохоронці пообіцяли реагувати на правопорушення згідно з законом. У Нових Санжарах досі триває мітинг через прибуття евакуйованих з Китаю. Пізніше президент Володимир Зеленський розповів, куди поселять евакуйованих українців і засудив спроби перекрити траси і "не пустити громадян України в Україну".
Зранку у Нових Санжарах Полтавської області люди перекрили дорогу і протестують проти того, щоб туди привезли евакуйованих з китайського Уханю українців. Пізніше там почали готуватись до штурму РДА.
Губернатор Полтавської області Олег Синєгубов приїхав до мітингувальників у Нові Санжари і прокоментував інформацію про можливе поселенні українців, які прибудуть з Китаю в санаторій.
Евакуйовані з Китаю українці повністю здорові, проте для унеможливлення потенційних загроз ніхто з місцевих жителів з ними перетинатися не буде, пообіцяв міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
Також з робочим візитом у Полтавську область вирушив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, щоб проконтролювати розміщення українців, евакуйованих з Китаю.
З епіцентру епідемії літак доставив в Україну 48 громадян і 29 іноземців (громадяни Ізраїлю, Норвегії, Чорногорії, Аргентини, Панами, Коста-Ріки, Домінікани, Еквадору та Іспанії).
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