Побажання смерті та пригніченість: що відчувають українці, яких врятували з міста, охопленого смертельним вірусом

Українці, яких врятували з китайського міста Ухань, діляться почуттями і острахом через реакцію співвітчизників. Їх думки зібрав RegioNews.

Фото: infofakt

Українці, яких врятували з китайського міста Ухань, діляться почуттями і острахом через реакцію співвітчизників. Їх думки зібрав RegioNews.

Процес повернення українських громадян із охопленого смертельним вірусом Китаю несподівано для всіх обернувся суспільним незадоволенням, напруженістю та акціями протесту. Налякані місцеві жителі що в Західноукраїнських областях, що на Полтавщині не бажали розміщувати в себе евакуйованих співвітчизників.

Це супроводжувалося панікою, ненавистю, блокуванням доріг, встановленням блокпостів і навіть зіткненнями з правоохоронцями, як це було в Нових Санжарах.

Сьогодні, 20 лютого літак з китайського Уханя приземлився в Харкові, і всі пасажири та екіпаж прибули на Батьківщину. Однак події, які супроводжували їхнє повернення, не викликають в них позитивних емоцій, а навіть навпаки, викликають страх і тривогу.

Як розповів голова Харківської ОДА Олексій Кучер, "тепла зустріч” з боку співвітчизників, про яку евакуйовані українці дізналися із засобів масової інформації, викликала в них лише пригнічений стан.

"Люди пригнічені, в першу чергу вони отримують інформацію, як їх тут приймають, а приймають не дуже добре. Це бентежить зараз всіх", - заявив він.

Мало того, евакуйовані українці зазнали відвертого цькування. Мати однієї з раніше евакуйованих з Ухані дівчат розповіла, що її доньці погрожували через те, що вона в числі багатьох українців повертається з Китаю на батьківщину. "Їй писали, щоб ви здохли, щоб не їхали сюди”, - говорить вона.

Жінка додала, що реакція співвітчизників на тих, що повернулися з Китаю українців і ситуацію з карантином в цілому просто вражає.

"В мене не те що злість, це велика образа на людей. Ну як так? Говорив хтось там, щоб в Чорнобиль їх відвезли. Хіба це люди?”, - додає вона.

Ще одна українка з Китаю, Христина Раду, що живе в місті Ічан, через страх перед цькуванням в Україні вирішила залишитися в Китаї і не повертатися додому.

"Я знала: навіть якщо я поїду до себе додому в Одесу - я буду єдиною, хто приїхав з Китаю. Тут більше немає людей з Одеси. І вдома буде теж саме - просто цькування.

"Ти - хвора, тому що звідти приїхала". Люди не вміють мислити. Просто не розуміють", — сказала дівчина журналістам.

Вона стверджує, що в Китаї почуває себе в більшій безпеці, і що реакція співгромадян на події та евакуацію, її м'яко кажучи, дивує.

Від масового спалаху ненависті та фізичних протестів шокований і екіпаж рятувальної місії. Про це розповів український журналіст Олександр Махов, який супроводжував евакуацію з китайського міста Ухань.

Він розповів про настрої на борту з евакуйованими українцями і назвав ганебними протести проти розселення евакуйованих.

"Тут весь екіпаж рятувальної місії в шоці через протести. Бортпровідники, пілоти та медики - всі добровольці, які полетіли забирати своїх. Бо Україна своїх не кидає. Позорище. Всі в нормі, до слова", - повідомив він.

Нагадаємо, у четвер, 20 лютого, борт із евакуйованими українцями з Уханя, після дозаправки в аеропорту Бориспіль, приземлився в Харкові на спеціально підготовлену стоянку. Евакуйованих українців та іноземців автобусами відвезли до медичного центру Національної гвардії "Нові Санжари" на Полтавщині.

Пізніше правоохоронці пообіцяли реагувати на правопорушення згідно з законом. У Нових Санжарах досі триває мітинг через прибуття евакуйованих з Китаю. Пізніше президент Володимир Зеленський розповів, куди поселять евакуйованих українців і засудив спроби перекрити траси і "не пустити громадян України в Україну".

Зранку у Нових Санжарах Полтавської області люди перекрили дорогу і протестують проти того, щоб туди привезли евакуйованих з китайського Уханю українців. Пізніше там почали готуватись до штурму РДА.

Губернатор Полтавської області Олег Синєгубов приїхав до мітингувальників у Нові Санжари і прокоментував інформацію про можливе поселенні українців, які прибудуть з Китаю в санаторій.

Евакуйовані з Китаю українці повністю здорові, проте для унеможливлення потенційних загроз ніхто з місцевих жителів з ними перетинатися не буде, пообіцяв міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Також з робочим візитом у Полтавську область вирушив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, щоб проконтролювати розміщення українців, евакуйованих з Китаю.

З епіцентру епідемії літак доставив в Україну 48 громадян і 29 іноземців (громадяни Ізраїлю, Норвегії, Чорногорії, Аргентини, Панами, Коста-Ріки, Домінікани, Еквадору та Іспанії).