Прокуратура оголосила підозру заступнику Поклонської за переслідування Чийгоза

Прокуратура Автономної Республіки Крим повідомила про підозру двом прокурорам незаконно створеної прокуратури Республіки Крим

Фото: facebook/prok.arkrym

Прокуратура Автономної Республіки Крим повідомила про підозру двом прокурорам незаконно створеної прокуратури Республіки Крим

Як розказали RegionNews у прокуратурі, про підозру повідомили "прокурору" відділу "прокуратури Республіки Крим" - ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада) та "заступнику прокурора Республіки Крим" - ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни), за фактом незаконного кримінального переслідування учасників мирного мітингу, що відбувався біля Верховної Ради АР Крим 26 лютого 2014 року.

"На даний момент, підозрюваних оголошено в розшук, вживаються заходи для встановлення їх місцеперебування", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, заступник "прокурора Республіки Крим", розуміючи незаконність кримінального переслідування одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу, погодив та скерував до суду "обвинувальний акт" за, нібито, організацію масових заворушень біля будівлі парламенту АР Крим.

В свою чергу, "прокурор відділу прокуратури Республіки Крим" підтримував "державне обвинувачення" на перших судових засіданнях з розгляду обвинувального акту щодо одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу. В наслідок цього, останнього незаконно засуджено до 8 років позбавлення волі.

За даними "Української правди", мова йде про заступника так званого "прокурора Республіки Крим" Поклонскої Сергія Булгакова та прокурора Олександра Домбровського.

ДОВІДКА: у 2015 році на анексованому півострові окупанти почали судити групу кримськотатарських активістів за участь в мітингу на підтримку територіальної цілісності України біля стін будівлі Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Їх звинуватили в участі в масових заворушеннях.