Призначено нового в.о. начальника СБУ в Сумській області
Про це, як повідомляє RegionNews, sumy.today розповіла речниця УСБУ в Сумській області Олеся Рапута.
Відповідно до даних реєстру юросіб, Олег Петрович Салюк керує УСБУ в Сумській області із 14 лютого.
Що відомо про нового очільника СБУ Сумщини.
На сайті declarations.com.ua оприлюднені декларації Олега Салюка за 2014 та 2015 роки. Із них відомо, що тоді він користувався Hyundai i30, а члени його сім’ї - Hyundai i35 2013 року випуску, у членів сім’ї у 2015 році було дві квартири площею 54 і 48 квадратних метрів. А у самого Олега Салюка – квартира площею 96 квадратів і ще 6 соток землі.
sumy.today пише, що ці декларації з’явилися у публічному доступі завдяки редакції "Наші гроші.Львів", яка виграла суд із СБУ. Служба безпеки України, виконуючи рішення суду, надала редакції "Наші гроші. Львів" копії декларацій про доходи керівництва управління СБУ в Івано-Франківській області. Тоді Олег Салюк був заступником начальника управління СБУ Івано-Франківської області.
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