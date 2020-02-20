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20 лютого 2020, 18:55 7

Заступником голови Чернігівської ОДА став активіст зі Львова

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20 лютого 2020, 18:55 7
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Голова об'єднання громадських організацій "Центр громадянських ініціатив", львів’янин Віталій Загайний став першим заступником голови Чернігівської ОДА
Віталій Загайний, фото із facebook
Голова об'єднання громадських організацій "Центр громадянських ініціатив", львів’янин Віталій Загайний став першим заступником голови Чернігівської ОДА

Як повідомляє RegionNews із посиланням на Zaxid.net, наприкінці січня на сайті НАЗК було оприлюднено його декларацію як кандидата на цю посаду, а 19 лютого його кандидатуру погодив Кабмін.

Віталій Загайний повідомив, що деякий час працював радником голови Чернігівської ОДА Андрія Прокопенка і отримав пропозицію обійняти посаду його першого заступника.

"Треба розуміти, що протягом останніх років я активно працював на території всієї України. Ті проєкти, які реалізовувалися під егідою "Центру громадянських ініціатив", стосувалися різних регіонів, територій, різних громад по всій території країни. Посада у Чернігівській ОДА – це безпосередньо на запрошення голови ОДА. Ми співпрацювали ще коли Андрій Прокопенко був депутатом Чернігівської облради", – розповів Віталій Загайний.

На початку 2000-х років Загайний був депутатом Львівської міськради, згодом заступником голови Львівського регіонального відділення Асоціації міст України. Упродовж останніх років очолював "Центр громадянських ініціатив", який займається втіленням різних проектів у сфері місцевого самоврядування.



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