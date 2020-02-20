Заступником голови Чернігівської ОДА став активіст зі Львова
Як повідомляє RegionNews із посиланням на Zaxid.net, наприкінці січня на сайті НАЗК було оприлюднено його декларацію як кандидата на цю посаду, а 19 лютого його кандидатуру погодив Кабмін.
Віталій Загайний повідомив, що деякий час працював радником голови Чернігівської ОДА Андрія Прокопенка і отримав пропозицію обійняти посаду його першого заступника.
"Треба розуміти, що протягом останніх років я активно працював на території всієї України. Ті проєкти, які реалізовувалися під егідою "Центру громадянських ініціатив", стосувалися різних регіонів, територій, різних громад по всій території країни. Посада у Чернігівській ОДА – це безпосередньо на запрошення голови ОДА. Ми співпрацювали ще коли Андрій Прокопенко був депутатом Чернігівської облради", – розповів Віталій Загайний.
На початку 2000-х років Загайний був депутатом Львівської міськради, згодом заступником голови Львівського регіонального відділення Асоціації міст України. Упродовж останніх років очолював "Центр громадянських ініціатив", який займається втіленням різних проектів у сфері місцевого самоврядування.
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