На Волині знайшли повішеним сина екс-регіоналки

У Волинській області знайшли повішеним 53-річного сина колишнього депутата Верховної Ради від Волині Катерини Ващук у власному будинку в місті Берестечко

Фото: mvs.gov.ua

У Волинській області знайшли повішеним 53-річного сина колишнього депутата Верховної Ради від Волині Катерини Ващук у власному будинку в місті Берестечко

Як передає RegionNews, факт самогубства УНІАН підтвердили в ГУ Нацполіціі у Волинській області.

За словами головного спеціаліста управління Нацполіціі в області Олега Плазовського, за фактом події відкрито кримінальне провадження ч.1, ст. 115 Кримінального Кодексу України із додатковою правовою кваліфікацією (умисне вбивство). Тіло направлено на експертизу.

У свою чергу, мер міста Валентина Залевська розповіла, що про смерть земляка вона дізналася сьогодні вранці, коли прийшла на роботу. За її словами, для всіх городян його смерть стала трагічною несподіванкою.

"Останній раз зустріла покійного 15 лютого, був у доброму гуморі. Він давно жив один. Не хочу вдаватися в подробиці сімейного життя. Це був позитивний чоловік. Дуже шкода", - сказала вона.

Також вона уточнила, що син екс-депутата був підприємцем, співвласником невеликого кафе.

У той же час, місцеві ЗМІ пишуть, що син екс-нардепа Катерини Ващук ймовірно покінчив життя самогубством. Його знайшли повішеним на тросі на перилах сходів, що ведуть на другий поверх будинку. Передсмертної записки не було. З дружиною він розлучився.

ДОВІДКА: Катерина Ващук - український політик, депутат Верховної Ради 2-4, 6-7 скликань, останній раз до Верховної Ради була обрана в 2012 році по багатомандатному загальнодержавному округу від "Партії регіонів".