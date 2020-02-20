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20 лютого 2020, 18:31 3

Розгляд апеляції голови Чернівецької облради Івана Мунтяна перенесли

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20 лютого 2020, 18:31 3
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Сьогодні, 20 лютого Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду провела розглянула апеляційну скаргу сторони захисту підозрюваного у хабарництві Івана Мунтяна. Проте, рішення ухвалити не вдалося. В суді оголосили перерву до 28 лютого 
Сьогодні, 20 лютого Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду провела розглянула апеляційну скаргу сторони захисту підозрюваного у хабарництві Івана Мунтяна. Проте, рішення ухвалити не вдалося. В суді оголосили перерву до 28 лютого 

Про це пише RegionNews з посиланням на пресслужбу Апеляційної палати антикорупційного суду.

"У судовому засіданні заслухали позиції підозрюваного та його захисників. Окрім того, троє народних депутатів України оголосили заяви про взяття підозрюваного на поруки. Це такі депутати як Вадим Івченко, Костянтин Бондарєв та Михайло Волинець", - повідомив завідуючий сектору взаємодії зі ЗМІ Апеляційної палати ВАКС Вадим Кліщенко.

Нагадаємо, Івана Мунтяна підозрюють у вимаганні 400 та отриманні 180 тисяч доларів хабара.

Прокурори вимагали арештувати Івана Мунтяна на 60 діб із правом внесення застави у 15 млн грн.

Проте антикорупційний суд призначив посадовцю 10 млн грн застави, поклавши на нього низку зобов'язань.

Іван Мунтян вніс за себе гроші, хоча перед тим подав до суду апеляцію рішення про заставу.

Вчора суд залишив на посаді голову Чернівецької облради Івана Мунтяна.


#Чернівецька обласна рада #Іван Мунтян
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