У Миколаєві керівництво ДАБІ піймали на хабарі
У четвер, 20 лютого, виконуючий обов'язки заступника начальника управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Миколаївській області затримано за підозрою в одержанні неправомірної вигоди
У четвер, 20 лютого, виконуючий обов'язки заступника начальника управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Миколаївській області затримано за підозрою в одержанні неправомірної вигоди
Про це повідомляє RegionNews з посилнням на Новини-N.
Чиновника ДАБІ затримали при отриманні хабара у розмірі 700 доларів США. В. о. заступника начальника вимагав кошти від директора будівельного підприємства. Сьогодні гроші чиновнику передали нібито за позитивний розгляд проведення перевірки об'єкта будівництва.
Гроші чиновник отримав від посередника — колишнього начальника Державної архітектурно-будівельної інспекції у Миколаївській області Ігоря Міхеєва. Обидва підозрюваних затримані в порядку статті 208 КПК України.
Затриманим готується повідомлення про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
В. о. заступника начальника ДАБІ є Світлана Белінська.
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