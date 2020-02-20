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20 лютого 2020, 17:49 4

За притулок і не проти коней: у Львові депутати розглянули петиції

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20 лютого 2020, 17:49 4
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Сьогодні, 20 лютого, сесія Львівської міської ради розглянула електронні петиції від населення
Фото із сайту Львівської міської ради
Сьогодні, 20 лютого, сесія Львівської міської ради розглянула електронні петиції від населення

Як повідомляє RegionNews із посиланням на Львівську міську раду, сесія розглянула й підтримала електронну петицію про виділення приміщення на притулок для жінок та їхніх дітей, що постраждали від домашнього насильства у Львові.

В єдиній система місцевих петицій пропозиція зареєстрована 28 листопада 2019 року. Її автором є Федькович Галина Володимирівна. 17 січня 2020 року петиція набрала необхідних 500 голосів на підтримку.

42 депутати міської ради підтримали петицію про заборону спалювання сухої рослинності. За інформацією управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, пожежі в екосистемах завдають величезну шкоду ґрунтам, рослинному та тваринному світу. Такі випалювання погіршують якість ґрунтів та призводять до змін видового складу рослинності. Сіножаті на випалених територіях перетворюються на плантації грубого бур’яну.

А от петицію про заборону послуг з перевезення кінними каретами в центральній частині Львова депутати не підтримали. Звернення зареєстроване 11 листопада 2019 року, його автором є Байло Андріана Орестівна. 8 січня 2020 року ця петиція набрала необхідних 500 голосів на підтримку.


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