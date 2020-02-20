За притулок і не проти коней: у Львові депутати розглянули петиції
Як повідомляє RegionNews із посиланням на Львівську міську раду, сесія розглянула й підтримала електронну петицію про виділення приміщення на притулок для жінок та їхніх дітей, що постраждали від домашнього насильства у Львові.
В єдиній система місцевих петицій пропозиція зареєстрована 28 листопада 2019 року. Її автором є Федькович Галина Володимирівна. 17 січня 2020 року петиція набрала необхідних 500 голосів на підтримку.
42 депутати міської ради підтримали петицію про заборону спалювання сухої рослинності. За інформацією управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, пожежі в екосистемах завдають величезну шкоду ґрунтам, рослинному та тваринному світу. Такі випалювання погіршують якість ґрунтів та призводять до змін видового складу рослинності. Сіножаті на випалених територіях перетворюються на плантації грубого бур’яну.
А от петицію про заборону послуг з перевезення кінними каретами в центральній частині Львова депутати не підтримали. Звернення зареєстроване 11 листопада 2019 року, його автором є Байло Андріана Орестівна. 8 січня 2020 року ця петиція набрала необхідних 500 голосів на підтримку.
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