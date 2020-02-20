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20 лютого 2020, 17:56 5

Міністр культури: "Битва екстрасенсів" допомогла розслідувати багато кримінальних справ

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20 лютого 2020, 17:56 5
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Володимир Бородянський переконує, що за допомогою телешоу на каналі СТБ, було розкрито чимало кримінальних справ
Фото: flickr
Володимир Бородянський переконує, що за допомогою телешоу на каналі СТБ, було розкрито чимало кримінальних справ

"Битва екстрасенсів" — це один з продуктів, який приваблював велику аудиторію. І можна по-різному оцінювати – шлак, не шлак, але завдяки в тому числі "Битві екстрасенсів", або тільки "Битві екстрасенсів", було розслідувано багато кримінальних справ, а невинно засуджені люди вийшли з в’язниць", — сказав Володимир Бородянський, повідомляє RegionNews з посиланням на Hromadske.

На запитання про те, чи вірить міністр в екстрасенсорику, той відповів, що він слабо віруюча людина, але це випадки, які фактично були.

Нагадаємо, що останні сім років перед роботою у Кабінеті міністрів Володимир Бородянський очолював медіахолдинг StarLightMedia олігарха Віктора Пінчука, в який входять телеканали СТБ, "Новий канал" та ICTV.


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