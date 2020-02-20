Міністр культури: "Битва екстрасенсів" допомогла розслідувати багато кримінальних справ
Володимир Бородянський переконує, що за допомогою телешоу на каналі СТБ, було розкрито чимало кримінальних справ
Володимир Бородянський переконує, що за допомогою телешоу на каналі СТБ, було розкрито чимало кримінальних справ
"Битва екстрасенсів" — це один з продуктів, який приваблював велику аудиторію. І можна по-різному оцінювати – шлак, не шлак, але завдяки в тому числі "Битві екстрасенсів", або тільки "Битві екстрасенсів", було розслідувано багато кримінальних справ, а невинно засуджені люди вийшли з в’язниць", — сказав Володимир Бородянський, повідомляє RegionNews з посиланням на Hromadske.
На запитання про те, чи вірить міністр в екстрасенсорику, той відповів, що він слабо віруюча людина, але це випадки, які фактично були.
Нагадаємо, що останні сім років перед роботою у Кабінеті міністрів Володимир Бородянський очолював медіахолдинг StarLightMedia олігарха Віктора Пінчука, в який входять телеканали СТБ, "Новий канал" та ICTV.
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