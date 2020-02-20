Нацрада попередила ЗМІ щодо "святкування" 23 лютого
Про це пише RegionNews з посиланням на Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення.
В Україні заборонено транслювати матеріали, які спрямовані на популяризацію радянського режиму або країни-агресора, повідомив регулятор.
"Національна рада наголошує на відповідальності ЗМІ перед суспільством і нагадує про вимоги, передбачені Законом України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки". Згідно з ними забороняється розповсюдження і демонстрування аудіовізуальних творів, які містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та їх окремих дій, що створюють позитивний образ працівників держави-агресора, працівників радянських органів державної безпеки, виправдовують чи визнають правомірною окупацію України", - йдеться у зверненні Нацради.
Регулятор уточнив, що в Україні також не дозволено транслювати фільми, вироблені фізичними та юридичними особами держави-агресора.
Нацрада попередила телеорганізації, що буде ретельно перевіряти випуски й ефіри на дотримання вимог, а порушників очікують передбачені законом заходи.
Нагадаємо, що з 2014 року в Україні не відзначають радянське свято День захисника Вітчизни. 14 жовтня святкують День захисника України, а 6 грудня – День ЗСУ.
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