В Одесі по справі затонулого танкера Delfi відкрили дві кримінальні справи
Про це повідомляє прес-служба прокуратури, передає RegionNews.
Капітанові судна закидають порушення правил безпеки руху і експлуатації водного транспорту, що призвело до небезпеки життю людей.
Попередньо відомо, що підозрюваний знав про несправності танкера і про складних погодних умовах, проте розпорядився продовжувати рух і відмовився від допомоги. Так, було встановлено, що судно експлуатували, незважаючи на те, що у нього був відсутній один якір, був пошкоджений двигун, а запаси палива вичерпалися.
Виходити в море при таких умовах означало усвідомлений ризик із загрозою для життя екіпажу. Втім, вина капітана поки не доведена, облГУНП проводить досудове розслідування.
Ще одне кримінальне провадження відкрили щодо прикордонників, патрулировавших в день аварії акваторію моря. За даними прокуратури, вони оглядали судно і повинні були помітити несправність, а також серйозні порушення в документації, після чого конвоювати його до найближчого порту. Однак заходів щодо його затримання прийнято не було.
Довідка: у ніч на 22 листопада судно Delfi з-за сильного вітру зірвало з якоря і забрав у напрямку одеського пляжу "Дельфін". Члени екіпажу відмовлялися покидати судно, але в результаті їх евакуювали, а судно сіло на мілину і майже перевернулося.
Раніше повідомлялося, що одеська мерія озвучили суму, яку витратить на охорону танкера Delfi.
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