Вимагав півмільйона: у Києві затримали директора держпідприємства

Служба безпеки України затримала у Києві директора одеського державного підприємства, який вимагав понад півмільйона гривень з керівника охоронної фірми

Служба безпеки України затримала у Києві директора одеського державного підприємства, який вимагав понад півмільйона гривень з керівника охоронної фірми

Про це пише RegionNews з посиланням на пресслужбу прокуратури Київської області.

За версією слідства, посадовець вимагав "відкати" від директора фірми, що забезпечує охорону території та будівель держпідприємства. Розмір щомісячної "данини" за продовження терміну дії договору він встановив у розмірі 205 тисяч грн.

У подальшому під час зустрічі з підприємцем посадовець висунув вимогу щодо надання йому 553 тисяч грн за період з грудня 2019 по лютий 2020 року.

Під контролем правоохоронців підприємець передав посадовцю обумовлену суму двома частинами. Під час передачі другого траншу у сумі 500 тисяч грн директора держпідприємства затримали у столиці.

Перевіряється можлива причетність до оборудки директора держпідприємства працівників правоохоронних органів.

Триває досудове слідство.