У Тернополі представили нових заступників прокурора

Сьогодні, 20 лютого, прокурор Тернопільської області Петро Бойко представив колективу двох нових заступників

Сьогодні, 20 лютого, прокурор Тернопільської області Петро Бойко представив колективу двох нових заступників

Як повідомляє RegionNews із посиланням Прокуратуру Тернопільської області, Михайла Савку та Юрія Табаку призначено заступниками відповідно до наказу Генерального прокурора Руслана Рябошапки від 19 лютого 2020 року.

Михайло Савка народився 5 березня 1983 року в селі Зелена Бучацького району Тернопільської області. Вищу юридичну освіту здобув у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

В органах прокуратури працює з 2005 року. Починав на посаді помічника прокурора Теребовлянського району, потім обіймав посади прокурора у кількох відділах апарату прокуратури області.

До призначення заступником очолював відділ нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при провадженні оперативно-розшукової діяльності управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області.

Юрій Табака народився 5 травня 1990 року селі Іванчани Збаразького району Тернопільської області. Вищу юридичну освіту здобув у Національній юридичній академії України ім. Я. Мудрого.

В органах прокуратури працює з 2011 року. Обіймав посади помічника військового прокурора Тернопільського гарнізону Західного регіону України, прокурора Тернопільської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері, прокурора відділів військової прокуратури, заступника військового прокурора Тернопільського гарнізону, прокурора відділів військового прокурора Рівненського гарнізону, начальника управління військової прокуратури Західного регіону України.

Перед призначенням заступником прокурора Тернопільської області працював начальником відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Тернопільську область.

