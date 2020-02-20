16:48  20 лютого
Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
13:42  20 лютого
Коронавірус на лайнері: обидва хворих українця одужали - нардеп
18:10  19 лютого
Зарплата мера на Хмельниччині більша, ніж у прем'єр-міністра
UA | RU
UA | RU
20 лютого 2020, 17:11 4

У Тернополі представили нових заступників прокурора

Читайте также
на русском языке
20 лютого 2020, 17:11 4
Читайте также на русском языке
Сьогодні, 20 лютого, прокурор Тернопільської області Петро Бойко представив колективу двох нових заступників
Сьогодні, 20 лютого, прокурор Тернопільської області Петро Бойко представив колективу двох нових заступників

Як повідомляє RegionNews із посиланням Прокуратуру Тернопільської області, Михайла Савку та Юрія Табаку призначено заступниками відповідно до наказу Генерального прокурора Руслана Рябошапки від 19 лютого 2020 року.

Михайло Савка народився 5 березня 1983 року в селі Зелена Бучацького району Тернопільської області. Вищу юридичну освіту здобув у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

В органах прокуратури працює з 2005 року. Починав на посаді помічника прокурора Теребовлянського району, потім обіймав посади прокурора у кількох відділах апарату прокуратури області.

До призначення заступником очолював відділ нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при провадженні оперативно-розшукової діяльності управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області.

Юрій Табака народився 5 травня 1990 року селі Іванчани Збаразького району Тернопільської області. Вищу юридичну освіту здобув у Національній юридичній академії України ім. Я. Мудрого.

В органах прокуратури працює з 2011 року. Обіймав посади помічника військового прокурора Тернопільського гарнізону Західного регіону України, прокурора Тернопільської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері, прокурора відділів військової прокуратури, заступника військового прокурора Тернопільського гарнізону, прокурора відділів військового прокурора Рівненського гарнізону, начальника управління військової прокуратури Західного регіону України.

Перед призначенням заступником прокурора Тернопільської області працював начальником відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Тернопільську область.


прокуратура прокурор тернопіль
У кожного з нас є діти: на Тернопільщині тривають протести проти розміщення евакуйованих
20 лютого 2020, 11:34
Не допустити геноцид: Тернопільська ОР проти розміщення евакуйованих з Китаю
19 лютого 2020, 15:39
Тернопільська облрада розгляне питання про напруження через евакуацію із Китаю
19 лютого 2020, 09:32
Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
14 лютого 2020, 15:59
Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
20 лютого 2020, 16:48
Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
18 лютого 2020, 14:12
Зеленський: Некоректно говорити "війна в Україні"
15 лютого 2020, 13:56
Глава уряду розповів, навіщо українцям дві платіжки за тепло
14 лютого 2020, 16:43
Резонансну доповідь по Україні видалили з сайту Мюнхенської конференції
14 лютого 2020, 17:59
Останні Популярні
Всеволод Поліщук
Сергій Чередніченко
Іра Дідич
Всі блоги »
Нардеп за 10 мільйонів. Хто з харківських важковаговиків побореться за "губернаторський" округ
19 лютого 2020, 19:05
Мерський фальстарт: Хто готується розділити Запоріжжя з Ахметовим
19 лютого 2020, 11:00
Всі публікації »
НеПогода на RegioNews: Шарій добиває шанувальників Жукова, а Кернес будує туалет-особняк
13 лютого 2020, 17:07
RegioNews.ua представляє новий YouTube-проєкт «НеПогода в регіонах»
12 лютого 2020, 18:30
Всі відео »
Гусєв Юрій Веніамінович
Голова Херсонської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Всі досьє »