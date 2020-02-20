В Одесі скасували рішення суду про виплату Миколаївським аеропортом 39 млн грн компанії "Жилпромстрой-8"

У четвер, 20 лютого, в Апеляційному суді Одеси скасували рішення суду, яким КП "Миколаївський міжнародний аеропорт" зобов'язали сплатити 39 мільйонів гривень фірмі "Житлопромбуд-8" "за безпідставно виконані роботи"

Фото: Facebook

У четвер, 20 лютого, в Апеляційному суді Одеси скасували рішення суду, яким КП "Миколаївський міжнародний аеропорт" зобов'язали сплатити 39 мільйонів гривень фірмі "Житлопромбуд-8" "за безпідставно виконані роботи"

Про це повідомив директор аеропорту Федір Барна у Facebook, передає RegionNews.

Раніше Господарський суд Миколаївської області ухвалив стягнути з комунального підприємства "Миколаївський міжнародний аеропорт" 39,8 мільйонів на користь компанії "Житлопромбуд-8" за ремонтні роботи в будівлі аеровокзалу. У той же час за документами, будівлю КП відремонтували до проведення відповідного тендеру.

Крім 39 мільйонів, суд зобов'язав фірму "Житлопромбуд-8" виплатити ще й 895 тисяч гривень компенсації аеропорту за судові витрати.

"Сьогодні, 20 лютого, постановою Південно-Західного апеляційного господарського суду скасовано рішення господарського суду Миколаївської області по справі №915-3-940-18 за позовом ПРАТ "Житлопромбуд 8" в КП "Миколаївський міжнародний аеропорт" про стягнення грошових коштів у сумі 39 млн за безпідставно виконані роботи в будівлі аеровокзалу. Крім цього, суд прийняв рішення стягнути з ЗАТ "Житлопромбуд 8" судовий збір в розмірі 895 тис грн на користь КП "Миколаївський міжнародний аеропорт", - написав Федір Барна.