Печерський райсуд залишив під вартою Андрія Антоненка

Печерський районний суд Києва залишив під вартою ветерана АТО та музиканта Андрія "Riffmaster" Антоненка, який є підозрюваним у справі вбивства журналіста Павла Шеремета

Печерський районний суд Києва залишив під вартою ветерана АТО та музиканта Андрія "Riffmaster" Антоненка, який є підозрюваним у справі вбивства журналіста Павла Шеремета

Антоненко перебуватиме під вартою до 4 квітня, пише RegionNews.

Cуд відмовив у клопотанні про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на особисте зобов’язання Антоненку та залишив його під вартою.

Нагадаємо, 17 лютого засідання Печерського райсуду з цього ж питання не відбулося.

Як повідомлялося раніше, правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.