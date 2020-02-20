Печерський райсуд залишив під вартою Андрія Антоненка
Печерський районний суд Києва залишив під вартою ветерана АТО та музиканта Андрія "Riffmaster" Антоненка, який є підозрюваним у справі вбивства журналіста Павла Шеремета
Печерський районний суд Києва залишив під вартою ветерана АТО та музиканта Андрія "Riffmaster" Антоненка, який є підозрюваним у справі вбивства журналіста Павла Шеремета
Антоненко перебуватиме під вартою до 4 квітня, пише RegionNews.
Cуд відмовив у клопотанні про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на особисте зобов’язання Антоненку та залишив його під вартою.
Нагадаємо, 17 лютого засідання Печерського райсуду з цього ж питання не відбулося.
Як повідомлялося раніше, правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.
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