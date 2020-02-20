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20 лютого 2020, 16:31 5

У Львові зросте вартість паркування

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20 лютого 2020, 16:31 5
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Сесія Львівської міської ради підтримала збільшення кількості зон для паркування та перегляд вартості на окремих майданчиках
Фото із сайту Львівської міськради
Сесія Львівської міської ради підтримала збільшення кількості зон для паркування та перегляд вартості на окремих майданчиках

Про це повідомляє RegionNews із посиланням на Львівську міську раду.

Ухвала вступає в дію з 1 березня 2020 р.

"Цю ухвалу не можна назвати збільшенням вартості паркування. Це компромісний варіант, погоджений з усіма депутатськими комісіями. Ми переглядаємо вартість у сторону збільшення лише на окремих майданчиках — там, де великий відсоток збору коштів", — доповів начальник управління економіки департаменту економічного розвитку ЛМР Олег Забарило.

Із 48 майданчиків для паркування ЛКП "Львівавтодор" плата переглядається приблизно у 20. На паркувальних майданчиках на пр. Шевченка, вул. Словацького і навколишніх, плату залишать без змін. По тих закритих майданчиках у центральній зоні, де великий коефіцієнт завантаження і збору коштів, розмір плати переглянуть. А ще встановлять пільговий розмір абонементу на користування майданчиками терміном на 1, 3 і 6 місяців.

Відповідно до передбачених змін, плата за паркування одного транспортного засобу за годину становитиме на спеціально обладнаних майданчиках для платного паркування у 1-й зоні не більше 40,00 грн. На відведених майданчиках для платного паркування у 1-й зоні не більше 30,00 грн.

На майданчиках для платного паркування у 2-й зоні не більше 25,00 грн, у 3-й зоні — не більше 15,00 грн, у 4-й зоні — не більше 5,00 грн. На відведених майданчиках для платного паркування у 5-й зоні не більше 40,00 грн. На майданчиках для платного паркування туристичного транспорту незалежно від місця розташування не більше 80,00 грн.

У робочі дні з 8 до 19 год. для мешканців 1-ї, 2-ї, 3-ї, 4-ї зони паркування встановлюється пільгова плата за паркування не більше 3 грн. за кожну годину. Пільговий розмір абонементу на користування майданчиками для паркування на 1 місяць не більше 590 грн, на 3 місяці до 300 год. паркування не більше 800 грн, на 6 місяців до 600 год. паркування — не більше 1400 грн.

Схема організації паркування транспортних засобів на майданчиках для паркування зазначається у паспорті майданчика.


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