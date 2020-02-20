У Львові зросте вартість паркування
Про це повідомляє RegionNews із посиланням на Львівську міську раду.
Ухвала вступає в дію з 1 березня 2020 р.
"Цю ухвалу не можна назвати збільшенням вартості паркування. Це компромісний варіант, погоджений з усіма депутатськими комісіями. Ми переглядаємо вартість у сторону збільшення лише на окремих майданчиках — там, де великий відсоток збору коштів", — доповів начальник управління економіки департаменту економічного розвитку ЛМР Олег Забарило.
Із 48 майданчиків для паркування ЛКП "Львівавтодор" плата переглядається приблизно у 20. На паркувальних майданчиках на пр. Шевченка, вул. Словацького і навколишніх, плату залишать без змін. По тих закритих майданчиках у центральній зоні, де великий коефіцієнт завантаження і збору коштів, розмір плати переглянуть. А ще встановлять пільговий розмір абонементу на користування майданчиками терміном на 1, 3 і 6 місяців.
Відповідно до передбачених змін, плата за паркування одного транспортного засобу за годину становитиме на спеціально обладнаних майданчиках для платного паркування у 1-й зоні не більше 40,00 грн. На відведених майданчиках для платного паркування у 1-й зоні не більше 30,00 грн.
На майданчиках для платного паркування у 2-й зоні не більше 25,00 грн, у 3-й зоні — не більше 15,00 грн, у 4-й зоні — не більше 5,00 грн. На відведених майданчиках для платного паркування у 5-й зоні не більше 40,00 грн. На майданчиках для платного паркування туристичного транспорту незалежно від місця розташування не більше 80,00 грн.
У робочі дні з 8 до 19 год. для мешканців 1-ї, 2-ї, 3-ї, 4-ї зони паркування встановлюється пільгова плата за паркування не більше 3 грн. за кожну годину. Пільговий розмір абонементу на користування майданчиками для паркування на 1 місяць не більше 590 грн, на 3 місяці до 300 год. паркування не більше 800 грн, на 6 місяців до 600 год. паркування — не більше 1400 грн.
Схема організації паркування транспортних засобів на майданчиках для паркування зазначається у паспорті майданчика.
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