Суд залишив під вартою підозрюваного у вбивстві Аміни Окуєвої
Самого Кравченка затримали за підозрою у вбивстві бізнесмена у 2014 році, повідомляє RegionNews із посиланням на Hromadske.
Адвокатка підозрюваного наполягала звільнити Кравченка з-під варти. За словами захисту, чоловік мав алібі та у день вбивства перебував у бабусі в селищі на Чернігівщині.
У прокуратурі зазначили, що це алібі самі ж свідки спростували у суді, та фактично дали різні свідчення.
За даними слідства, експертиза встановила, що кров вбивці, яка була знайдена на трупі вбитого бізнесмена Костянтина Хоруженка збігається з ДНК підозрюваного.
Також прокурор зазначила, що наразі слідство перевіряє ймовірну роль Кравченка у вбивстві Аміни Окуєвої, адже на зброї, що знайшли неподалік вбивства доброволиці, виявили три ДНК. Одна з них, відповідно до експертизи, належить Ігорю Редькіну, дві інші — встановлюють.
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