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20 лютого 2020, 17:26 5

Суд залишив під вартою підозрюваного у вбивстві Аміни Окуєвої

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20 лютого 2020, 17:26 5
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Апеляційний суд Києва залишив під вартою Андрія Кравченка, якого підозрюють у вбивстві доброволиці Окуєвої
Фото: flickr
Апеляційний суд Києва залишив під вартою Андрія Кравченка, якого підозрюють у вбивстві доброволиці Окуєвої

Самого Кравченка затримали за підозрою у вбивстві бізнесмена у 2014 році, повідомляє RegionNews із посиланням на Hromadske.

Адвокатка підозрюваного наполягала звільнити Кравченка з-під варти. За словами захисту, чоловік мав алібі та у день вбивства перебував у бабусі в селищі на Чернігівщині.

У прокуратурі зазначили, що це алібі самі ж свідки спростували у суді, та фактично дали різні свідчення.

За даними слідства, експертиза встановила, що кров вбивці, яка була знайдена на трупі вбитого бізнесмена Костянтина Хоруженка збігається з ДНК підозрюваного.

Також прокурор зазначила, що наразі слідство перевіряє ймовірну роль Кравченка у вбивстві Аміни Окуєвої, адже на зброї, що знайшли неподалік вбивства доброволиці, виявили три ДНК. Одна з них, відповідно до експертизи, належить Ігорю Редькіну, дві інші — встановлюють.


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