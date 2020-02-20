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20 лютого 2020, 16:20

На Житомирщині двоє школярок через хлопця жорстоко побили подругу

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20 лютого 2020, 16:20
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На Житомирщині школярки не поділили хлопця, жорстоко побили 14-річну дівчину та зняли знущання на телефон
На Житомирщині школярки не поділили хлопця, жорстоко побили 14-річну дівчину та зняли знущання на телефон

Про це пише RegionNews з посиланням на відділ комунікації ГУ Нацполіції в Житомирській області.

Про подію правоохоронцям повідомила матір постраждалої. Також відео цього конфлікту було сьогодні опубліковано у Facebook у групі "Підслухано в Бердичеві". Видно, як двоє дівчата-підлітки спочатку лаються, а потім наносять потерпілій удари руками та ногами, тягають по землі за волосся.

За даними поліції, усі чотири дівчини знайомі та підтримували стосунки, хоча навчаються у різних школах.

"Дівчата не поділили хлопця та вирішили познущатися на однією з подруг", - уточнили у правоохоронному відомстві.

Характер травм, які отримала постраждала, встановлює експертиза.

Причини та обставини, що призвели до пригоди, з’ясовуються у рамках розпочатого кримінального провадження.


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