На Житомирщині двоє школярок через хлопця жорстоко побили подругу

На Житомирщині школярки не поділили хлопця, жорстоко побили 14-річну дівчину та зняли знущання на телефон

На Житомирщині школярки не поділили хлопця, жорстоко побили 14-річну дівчину та зняли знущання на телефон

Про це пише RegionNews з посиланням на відділ комунікації ГУ Нацполіції в Житомирській області.



Про подію правоохоронцям повідомила матір постраждалої. Також відео цього конфлікту було сьогодні опубліковано у Facebook у групі "Підслухано в Бердичеві". Видно, як двоє дівчата-підлітки спочатку лаються, а потім наносять потерпілій удари руками та ногами, тягають по землі за волосся.

За даними поліції, усі чотири дівчини знайомі та підтримували стосунки, хоча навчаються у різних школах.

"Дівчата не поділили хлопця та вирішили познущатися на однією з подруг", - уточнили у правоохоронному відомстві.

Характер травм, які отримала постраждала, встановлює експертиза.

Причини та обставини, що призвели до пригоди, з’ясовуються у рамках розпочатого кримінального провадження.