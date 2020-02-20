На Житомирщині двоє школярок через хлопця жорстоко побили подругу
Про це пише RegionNews з посиланням на відділ комунікації ГУ Нацполіції в Житомирській області.
Про подію правоохоронцям повідомила матір постраждалої. Також відео цього конфлікту було сьогодні опубліковано у Facebook у групі "Підслухано в Бердичеві". Видно, як двоє дівчата-підлітки спочатку лаються, а потім наносять потерпілій удари руками та ногами, тягають по землі за волосся.
За даними поліції, усі чотири дівчини знайомі та підтримували стосунки, хоча навчаються у різних школах.
"Дівчата не поділили хлопця та вирішили познущатися на однією з подруг", - уточнили у правоохоронному відомстві.
Характер травм, які отримала постраждала, встановлює експертиза.
Причини та обставини, що призвели до пригоди, з’ясовуються у рамках розпочатого кримінального провадження.
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