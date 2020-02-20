"Слуги народу" зберуться на засідання через завтрашній звіт Гончарука
Про це пише RegionNews з посиланням на LB.ua.
За словами співбесідника корреспондента LB.ua, завтра у парламенті під час години запитань до уряду і звіту прем'єра "ні про яку відставку мови бути не може, з огляду на імунітет на рік після прийняття Програми діяльності уряду". "Максимум - ми просто можемо взяти до уваги звіт", - пояснило джерело.
Що стосується нових кадрових призначень у Кабміні, які раніше анонсувалися, то, за словами джерела, не виключено позачергове засідання парламенту для розгляду цих питань.
"Ми почали розглядати законопроєкт про продаж землі, тому за регламентом для розгляду інших питань порядку, у тому числі і кадрових, потрібно скликати позачергове засідання. Навряд чи це буде на наступному тижні, який не пленарний. Швидше за все, будемо використовувати досвід минулого скликання, коли таке засідання краще проводити у пленарний день, у перерві між ранковим і вечірнім засіданнями", - додав депутат.
Нагадаємо, 17 лютого Кабмін оприлюднив на своєму сайті 300-сторінковий звіт роботи уряду у 2019 році. Документ подали до Верховної Ради і представили у вигляді окремої веб-сторінки, де представлені топ 100 досягнень.
19 лютого комітет Ради з питань фінансів, податкової та митної політики заслухав звіт Кабміну.
У п'ятницю, 21 лютого, в рамках години запитань до уряду цей самий звіт у Раді представить прем'єр Гончарук.
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