Українці зможуть частіше літати до Туреччини

В Анкарі завершився черговий раунд переговорів Державної авіаційної служби України та Генерального директорату цивільної авіації Туреччини

Фото: gildshire.com

В Анкарі завершився черговий раунд переговорів Державної авіаційної служби України та Генерального директорату цивільної авіації Туреччини

Про це повідомляє RegionNews із посиланням на пресслужбу посольства України в Туреччині.

"За результатами сторони домовилися про подальше збільшення частоти авіасполучень між країнами", - йдеться у повідомленні.

В Анкарі завершився черговий раунд переговорів Державної авіаційної служби України та Генерального директорату цивільної авіації Туреччини. За результатами сторони домовилися про подальше збільшення частоти авіасполучень між країнами pic.twitter.com/L0nmPqapWC — Ukraine in Turkey (@UKRinTR) February 20, 2020

Як відомо, Україна намагається домовитися з Туреччиною про дозвіл для українців подорожувати до Туреччини по ID-паспорту.

Нагадаємо, 3 лютого 2020 року президенти України й Туреччини підписали спільну заяву про пріоритетні завдання розвитку двостороннього партнерства.