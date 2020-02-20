Українці зможуть частіше літати до Туреччини
В Анкарі завершився черговий раунд переговорів Державної авіаційної служби України та Генерального директорату цивільної авіації Туреччини
В Анкарі завершився черговий раунд переговорів Державної авіаційної служби України та Генерального директорату цивільної авіації Туреччини
Про це повідомляє RegionNews із посиланням на пресслужбу посольства України в Туреччині.
"За результатами сторони домовилися про подальше збільшення частоти авіасполучень між країнами", - йдеться у повідомленні.
В Анкарі завершився черговий раунд переговорів Державної авіаційної служби України та Генерального директорату цивільної авіації Туреччини. За результатами сторони домовилися про подальше збільшення частоти авіасполучень між країнами pic.twitter.com/L0nmPqapWC— Ukraine in Turkey (@UKRinTR) February 20, 2020
Як відомо, Україна намагається домовитися з Туреччиною про дозвіл для українців подорожувати до Туреччини по ID-паспорту.
Нагадаємо, 3 лютого 2020 року президенти України й Туреччини підписали спільну заяву про пріоритетні завдання розвитку двостороннього партнерства.
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