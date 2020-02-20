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20 лютого 2020, 15:47 5

Українці зможуть частіше літати до Туреччини

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20 лютого 2020, 15:47 5
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В Анкарі завершився черговий раунд переговорів Державної авіаційної служби України та Генерального директорату цивільної авіації Туреччини
Фото: gildshire.com
В Анкарі завершився черговий раунд переговорів Державної авіаційної служби України та Генерального директорату цивільної авіації Туреччини

Про це повідомляє RegionNews із посиланням на пресслужбу посольства України в Туреччині.

"За результатами сторони домовилися про подальше збільшення частоти авіасполучень між країнами", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, Україна намагається домовитися з Туреччиною про дозвіл для українців подорожувати до Туреччини по ID-паспорту.

Нагадаємо, 3 лютого 2020 року президенти України й Туреччини підписали спільну заяву про пріоритетні завдання розвитку двостороннього партнерства.


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