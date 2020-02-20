На Рівненщині викрили два підпільні цехи з обробки бурштину
Про це пише RegionNews з посиланням на відділ комунікації поліції Рівненської області.
Слідчі дії тривали на території Сарненського, Володимирецького та Зарічненського районів. Провели 12 обшуків за місцем проживання осіб, причетних до нелегального бізнесу. На території двох господарств розташовувались гаражні приміщення, спеціально обладнані необхідним устаткуванням. Звідси й велася "торгівля".
Крім того, слідчі вилучили й приладдя для незаконного видобутку "сонячного" каміння та понад десять одиниць зброї. Усе вилучене направили на експертизу.
Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою, а також придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом.
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