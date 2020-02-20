Очільника Приватбанку хочуть відсторонити

Окружний суд Києва відкрив справу проти Петра Крумханзла

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Окружний суд Києва відкрив справу проти Петра Крумханзла

Ще один суд відкрив провадження за позовом профспілкової організації співробітників, яка вимагає звільнення голови правління Приватбанку, повідомляє RegionNews з посиланням на Finbalance.

У позові окрім Крумханзла йдеться ще про двох високопосадовців банку.

Свій позов профспілка Приватбанку обгрунтовує "недотриманням вимог закону про бездоганну ділову репутацію".

Відповідно до держреєстру, "Первинну профспілкову організацію співробітників Приватбанку" зареєстрували 19 червня 2019 року у Дніпрі, її директор - Максим Шевченко.

Нагадаємо, Нацбанк України (НБУ) протестує проти рішення Верховного суду щодо стягнення старих боргів Ігоря Коломойського з нині державного Приватбанку.

Зазначимо, що екс-глава правління Приватбанку Олександр Дубілет та інші колишні топ-менеджери звернулися до суду з приводу націоналізації Приватбанку. Відповідні позови надійшли в кінці грудня і 2 січня в Госпсуд Києва.