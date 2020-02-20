На Закарпатті члени ДВК незаконно видавали бюлетені

На Іршавщині дев’ять членів ДКВ визнали свою вину у незаконній видачі бюлетенів для голосування у день проведення позачергових виборів до Верховної Ради України

На Іршавщині дев’ять членів ДКВ визнали свою вину у незаконній видачі бюлетенів для голосування у день проведення позачергових виборів до Верховної Ради України

Як інформує RegionNews з посиланням на Прокуратуру Закарпатської області, йдеться про трьох членів виборчої комісії у селі Суха Іршавського району. Правоохоронцями зібрано докази, що підозрювані у день проведення позачергових виборів до Верховної Ради України видали виборчі бюлетені особам, які не мали права їх отримувати. Бюлетені видавались на імена осіб, які у день виборів перебували за кордоном чи не з’явилися на дільниці для голосування, ч.2 ст.158-1 КК України. Судом призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виборчим процесом упродовж 2 років. На підставі ст. 75 КК України, обвинувачених звільнено від відбування основного покарання з призначенням однорічного випробувального терміну. Наразі дев’ять обвинувачених членів ДВК 69 одномандатного виборчого округу визнали свою вину у інкримінованих злочинах.





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