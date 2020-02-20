15:37  20 лютого
Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
13:42  20 лютого
Коронавірус на лайнері: обидва хворих українця одужали - нардеп
18:10  19 лютого
Зарплата мера на Хмельниччині більша, ніж у прем'єр-міністра
UA | RU
UA | RU
20 лютого 2020, 15:30 3

На Закарпатті члени ДВК незаконно видавали бюлетені

Читайте также
на русском языке
20 лютого 2020, 15:30 3
Читайте также на русском языке
На Іршавщині дев’ять членів ДКВ визнали свою вину у незаконній видачі бюлетенів для голосування у день проведення позачергових виборів до Верховної Ради України
На Іршавщині дев’ять членів ДКВ визнали свою вину у незаконній видачі бюлетенів для голосування у день проведення позачергових виборів до Верховної Ради України

Як інформує RegionNews з посиланням на Прокуратуру Закарпатської області, йдеться про трьох членів виборчої комісії у селі Суха Іршавського району.

Правоохоронцями зібрано докази, що підозрювані у день проведення позачергових виборів до Верховної Ради України видали виборчі бюлетені особам, які не мали права їх отримувати.

Бюлетені видавались на імена осіб, які у день виборів перебували за кордоном чи не з’явилися на дільниці для голосування, ч.2 ст.158-1 КК України.

Судом призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виборчим процесом упродовж 2 років. На підставі ст. 75 КК України, обвинувачених звільнено від відбування основного покарання з призначенням однорічного випробувального терміну.

Наразі дев’ять обвинувачених членів ДВК 69 одномандатного виборчого округу визнали свою вину у інкримінованих злочинах.



Закарпаття вибори
Вищий суд розглядає справу судді із Закарпаття
19 лютого 2020, 14:55
"Слуги народу" назвали нардепів-кураторів місцевих виборів в областях
19 лютого 2020, 09:05
На Закарпатті люди перекрили дорогу
18 лютого 2020, 18:38
Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
14 лютого 2020, 15:59
Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
20 лютого 2020, 15:37
Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
18 лютого 2020, 14:12
Зеленський: Некоректно говорити "війна в Україні"
15 лютого 2020, 13:56
Глава уряду розповів, навіщо українцям дві платіжки за тепло
14 лютого 2020, 16:43
Резонансну доповідь по Україні видалили з сайту Мюнхенської конференції
14 лютого 2020, 17:59
Останні Популярні
Всеволод Поліщук
Сергій Чередніченко
Іра Дідич
Всі блоги »
Нардеп за 10 мільйонів. Хто з харківських важковаговиків побореться за "губернаторський" округ
19 лютого 2020, 19:05
Мерський фальстарт: Хто готується розділити Запоріжжя з Ахметовим
19 лютого 2020, 11:00
Всі публікації »
НеПогода на RegioNews: Шарій добиває шанувальників Жукова, а Кернес будує туалет-особняк
13 лютого 2020, 17:07
RegioNews.ua представляє новий YouTube-проєкт «НеПогода в регіонах»
12 лютого 2020, 18:30
Всі відео »
Гусєв Юрій Веніамінович
Голова Херсонської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Всі досьє »