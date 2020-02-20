У голови російської адміністрації Сімферополя новий заступник

Підконтрольна Росії міська рада Сімферополя затвердила нового заступника голови російської адміністрації міста

Фото: Крыминформ

Підконтрольна Росії міська рада Сімферополя затвердила нового заступника голови російської адміністрації міста

Про це повідомляє RegionNews зі смітник на кримський сайт Крыминформ.

Так, новим заступником Олени Проценко став Володимир Парінов. Відповідне рішення прийнято на сесії міськради 20 лютого.

Повідомляється, сто Парінов буде контролювати сферу земельних та майнових відносин.

Раніше він очолював "департамент розвитку муніципальної власності" в структурі російської адміністрації міста.