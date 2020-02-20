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20 лютого 2020, 15:09 5

Маріупольський меткомбінат сплатив 10 мільйонів штрафу за забруднення екології

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20 лютого 2020, 15:09 5
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ПрАТ "ММК Ілліча" вперше за історію існування Держекоінспекції сплатило до бюджету понад 10 мільйонів збитків, завданих державі в сфері екології
Фото: Міністерство енергетики та захисту довкілля
ПрАТ "ММК Ілліча" вперше за історію існування Держекоінспекції сплатило до бюджету понад 10 мільйонів збитків, завданих державі в сфері екології

Про це повідомляє RegionNews з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики та захисту довкілля.

Нагадаємо, що під час перевірки в акціонерному товаристві було виявлено порушення природоохоронного законодавства, які завдали державі збитків у сумі 10,5 мільйонів гривень. Інспектори екоінспекції встановили, що підприємство з 4 вересня 2019 по 4 лютого 2020 робило понаднормові скиди води, а також порушило законодавство у сфері поводження з відходами виробництва.

Інспекторами було нараховано збитки, які Меткомбінат у досудовому порядку сплатив в повному обсязі без заперечень.


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