Генсек ОБСЄ планує відвідати Донбас

​​​​​​​Томас Гремінгер хоче відвідати Україну найближчим часом

​​​​​​​Томас Гремінгер хоче відвідати Україну найближчим часом

Про це Гремінгер сказав під час 19-ї зимової сесії Парламентської Асамблеї ОБСЄ 20 лютого, пише RegionNews.

Генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремінгер заявив, що планує найближчим часом відвідати Україну, зокрема Донбас.

"Чинний голова ОБСЄ Еді Рама та голова ПА ОБСЄ Георгій Церетелі нещодавно відвідали Київ, щоб запевнити у нашій твердій відданості надання підтримки процесу через ТКГ та СММ ОБСЄ. Я сам планую відвідати Київ та Донбас у найближчому майбутньому", - наголосив Гремінгер.