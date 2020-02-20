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20 лютого 2020, 14:54 2

У Херсонській області начальник розшуку попався на хабарі: обіцяв зам'яти справу за 2,5 тисячі доларів

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20 лютого 2020, 14:54 2
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Правоохоронці затримали начальника карного розшуку одного з відділень поліції Каховського відділу поліції Головного управління Нацполиции у Херсонській області за вимагання та одержання хабара
Фото: ДБР
Правоохоронці затримали начальника карного розшуку одного з відділень поліції Каховського відділу поліції Головного управління Нацполиции у Херсонській області за вимагання та одержання хабара

Про це повідомили в прес-службі управління Державного бюро розслідувань, повідомляє RegionNews.

За попередньою інформацією, поліцейський вимагав 2500 доларів США хабара. За "винагороду" начальник карного розшуку обіцяв допомогти громадянину уникнути кримінальної відповідальності і більше не збирати докази, про вчинення ним крадіжки, скоєної групою осіб.

У четвер, 20 лютого, поліцейський отримав частину звятки - 20 000 гривень, після чого був затриманий у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Слідчі дії тривають. Вирішується питання про повідомлення затриманому поліцейському про підозру та обрання щодо нього запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.


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