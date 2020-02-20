У Херсонській області начальник розшуку попався на хабарі: обіцяв зам'яти справу за 2,5 тисячі доларів
Про це повідомили в прес-службі управління Державного бюро розслідувань, повідомляє RegionNews.
За попередньою інформацією, поліцейський вимагав 2500 доларів США хабара. За "винагороду" начальник карного розшуку обіцяв допомогти громадянину уникнути кримінальної відповідальності і більше не збирати докази, про вчинення ним крадіжки, скоєної групою осіб.
У четвер, 20 лютого, поліцейський отримав частину звятки - 20 000 гривень, після чого був затриманий у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.
Слідчі дії тривають. Вирішується питання про повідомлення затриманому поліцейському про підозру та обрання щодо нього запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.
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