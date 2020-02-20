Лише 22% жителів Херсонської області п'ють безпечну воду

Згідно з висновками перевірки якості води фахівцями, тільки в 130 (22%) населених пунктах області питна вода відповідає вимогам безпеки

Згідно з висновками перевірки якості води фахівцями, тільки в 130 (22%) населених пунктах області питна вода відповідає вимогам безпеки

Про це повідомили в прес-службі Головного управління Госпродспожівслужби в Херсонській області, передає RegionNews.

Централізованим питним водопостачанням забезпечено всі 9 міст Херсонської області, 31 селище міського типу, а також 540 сільських населених пунктів області. Ще 118 населених пунктів області мають індивідуальні джерела питного водопостачання.

Найгірша ситуація у Нижньосірогозькому, Горностаївському, Каховському, Великолепетиському районах (кількість нестандартних проб дорівнює 90-97%). В Новотроїцькому, Великоолександрівському, Генічеському, Нововоронцовському, Білозерському та Іванівському районах кількість нестандартних проб – 75-89 %.

За наявною інформацією, на території Херсонської області налічується 249 комунальних та сільських підприємств водопровідно-каналізаційного господарства. Одним водопроводом (Іванівським міжрайонним управлінням водного господарства) вода забирається з поверхневого джерела питного водопостачання (Каховський магістральний канал) та після очищення і знезараження подається 4 населеним пунктам Іванівського району (смтІванівка, с.Українське, с.Нововасилівка, с.Щасливе). Всі інші підприємства питного водопостачання експлуатують підземні водоносні горизонти та використовують в якості джерел артезіанські свердловини.

Згідно гігієнічних вимог, кожне підприємство питного водопостачання зобов’язане проводити виробничий лабораторний контроль якості та безпечності питної води, що подається населенню та систематично надавати результати цього контролю до Держпродспоживслужби.

Згідно наявної інформації, лише в 130 (22%) населених пунктах області питна вода відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" за дослідженими показниками. В інших населених пунктах області досліджені зразки питної води не відповідають вимогам санітарних правил за фізико-хімічними показниками (загальна жорсткість, хлориди, сульфати, нітрати, сухий залишок, залізо, каламутність). Це пов’язано, перш за все, з підвищеною мінералізацією водоносних горизонтів, що експлуатуються.

У 9 населених пунктах області частково використовується привізна вода (3 в Генічеському районі, 4 у Великоолександрівському, 1 у Верхньорогачицькому та смт Високопілля).

У порівнянні з 2018 роком, в 2019 році завдяки плідній праці фахівців Держпродспоживслужби збільшилась кількість підприємств, що стали проводити відомчий лабораторний контроль. Так, з 249 підприємств питного водопостачання проводиться виробничий контроль якості води у повному обсязі відповідно до робочих програм в 20% (в 2018 році – 10%); виробничий контроль проводиться, але не в повному обсязі (лабораторні дослідження проводять один або два рази на рік, проби води відбираються лише з водопровідної мережі, не відбирається з артсвердловин, дослідження проводиться лише за мікробіологічними показниками тощо) – в 73% (в 2018 році - 58%).

Не проводиться взагалі лабораторний контроль якості та безпечності питної води в 2% (в 2018 році - 12%) підприємств питного водопостачання області. Це Великоолександрівський (2 підприємства з 7) , Каховський (2 із 19), Скадовський (1 із 12) райони.