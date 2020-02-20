Підозрюваний у хабарництві голова Чернівецької облради витратив понад два мільйони на подорожі

Голова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян упродовж 2019 року витратив на покупки будівельних матеріалів, послуг і закордонні подорожі майже 3,4 млн грн

Голова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян упродовж 2019 року витратив на покупки будівельних матеріалів, послуг і закордонні подорожі майже 3,4 млн грн

Про це пише, RegionNews, свідчать дані, оприлюднені в електронній декларації посадовця, яку він опублікував учора на сайті НАЗК.

Іван Мунтян торік придбавав декоративний камінь і плитку, а також оплачував послуги майстрів, які добудовували хату в селі Кам’янка Глибоцького району.

Також чиновник задекларував подорожі родини до Румунії (720 тисяч грн.) та Сполучених штатів Америки (936 тисяч грн).

Згідно з декларацією, Мунтян і його дружина володіють земельними ділянками у Чернівецькій області загальною площею 68,2 тисяч кв. м, будинком на 650 кв.м і будинком відпочинку площею 500 кв.м. Подружжя має три дорогі іномарки, чоловічий наручний годинником Perrelet (корпус - рожеве золото, чорний шкіряний ремінець), каблучку з дрібним коштовним камінням і дві шуби.

Також дружина Мунтяна володіє корпоративними правами у підприємствах "Науково-виробниче підприємство МІМ" та "Товариство з додатковою відповідальністю Глибоцький міжрайагропостачсервіс".

Зарплата Мунтяна за минулий рік становить 787,9 тисяч грн,дохід дружини від підприємницької діяльності – 165 тисяч грн.

Посадовець у своїй декларації зазначив, що тримає в готівці 200 тисяч грн, 18 тисяч доларів, 9 тисяч євро. Його дружина задекларувала 312 тисяч грн, 22 тисячі доларів і 10 тисяч євро.

Порівняно з 2018-м, Мунтян істотно збіднів. Тоді він зберігав у готівці 1,05 млн грн, 87 тисяч доларів, 51 тисячу євро. Дружина посадовця тоді задекларувала 1,7 млн грн готівки, 110 тисяч доларів та 47 тисяч євро.