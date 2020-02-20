У МЗС розповіли про українців, які залишилися у Китаї
Як інформує Regionews, про це написала прес-секретар Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко Twitter.
За її словами, українцям в Китаї надають організаційну, фінансову та консультативну допомогу.
Також у МЗС зазначили, що в українському посольстві в Китаї в цілодобовому режимі продовжує працювати оперативна група з надання допомоги громадянам України, яка в режимі реального часу обробляє звернення.
Нагадаємо, в Україну сьогодні, 20 лютого, привезли 45 наших громадян, яких евакуювали з охопленого епідемією коронавірусу Уханя. Спеціальний літак вилетів із китайського міста вночі, вранці сів на дозаправку в аеропорту "Бориспіль" і вже прибув до кінцевої точки маршруту – Харків.
Із Харкова евакуйованих доставлять до санаторію Національної гвардії в Полтавській області (Нові Санжари), де вони будуть ізольовані на 14-денний карантин.
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