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20 лютого 2020, 14:15 22

У МЗС розповіли про українців, які залишилися у Китаї

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20 лютого 2020, 14:15 22
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Посольство України в Китайській Народній Республіці підтримує зв'язок з українцями, які відмовилися покидати місто Ухань та інші міста Китаю у зв'язку з спалахом коронавіруса
Фото: МИД
Посольство України в Китайській Народній Республіці підтримує зв'язок з українцями, які відмовилися покидати місто Ухань та інші міста Китаю у зв'язку з спалахом коронавіруса

Як інформує Regionews, про це написала прес-секретар Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко Twitter.

За її словами, українцям в Китаї надають організаційну, фінансову та консультативну допомогу.

Також у МЗС зазначили, що в українському посольстві в Китаї в цілодобовому режимі продовжує працювати оперативна група з надання допомоги громадянам України, яка в режимі реального часу обробляє звернення.

Нагадаємо, в Україну сьогодні, 20 лютого, привезли 45 наших громадян, яких евакуювали з охопленого епідемією коронавірусу Уханя. Спеціальний літак вилетів із китайського міста вночі, вранці сів на дозаправку в аеропорту "Бориспіль" і вже прибув до кінцевої точки маршруту – Харків.

Із Харкова евакуйованих доставлять до санаторію Національної гвардії в Полтавській області (Нові Санжари), де вони будуть ізольовані на 14-денний карантин.


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