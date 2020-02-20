У МЗС розповіли про українців, які залишилися у Китаї

Посольство України в Китайській Народній Республіці підтримує зв'язок з українцями, які відмовилися покидати місто Ухань та інші міста Китаю у зв'язку з спалахом коронавіруса

Фото: МИД

Посольство України в Китайській Народній Республіці підтримує зв'язок з українцями, які відмовилися покидати місто Ухань та інші міста Китаю у зв'язку з спалахом коронавіруса

Як інформує Regionews, про це написала прес-секретар Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко Twitter. За її словами, українцям в Китаї надають організаційну, фінансову та консультативну допомогу. Також у МЗС зазначили, що в українському посольстві в Китаї в цілодобовому режимі продовжує працювати оперативна група з надання допомоги громадянам України, яка в режимі реального часу обробляє звернення. Нагадаємо, в Україну сьогодні, 20 лютого, привезли 45 наших громадян, яких евакуювали з охопленого епідемією коронавірусу Уханя. Спеціальний літак вилетів із китайського міста вночі, вранці сів на дозаправку в аеропорту "Бориспіль" і вже прибув до кінцевої точки маршруту – Харків. Із Харкова евакуйованих доставлять до санаторію Національної гвардії в Полтавській області (Нові Санжари), де вони будуть ізольовані на 14-денний карантин.

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