Бойовики готують великі навчання на Донбасі - Міноборони

На Донбасі окупанти планують проведення командно-штабних тренувань з управління військами та вогнем артилерії

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На Донбасі окупанти планують проведення командно-штабних тренувань з управління військами та вогнем артилерії

Про це RegionNews повідомили у пресслужбі Міністерства оборони України.

Зокрема, за повідомленням Головного управління розвідки Міноборони, командування ЗС РФ вживає заходів щодо підвищення рівня підготовки командного складу з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК.

"З 17 лютого ц.р. під керівництвом штабу Південного військового округу ЗС РФ на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях проводяться збори з командирами батальйонів (дивізіонів) російських окупаційних військ. У ході зборів окупантами передбачено проведення командно-штабних тренувань з управління військами та вогнем артилерії", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, підрозділи Об’єднаних сил щохвилини перебувають напоготові до підступних ворожих дій в районі відсічі та стримування збройної агресії РФ на сході держави.

Нагадаємо, вранці 18 лютого озброєні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу Новотошківського, Горіхового, Кримського, Хутора Вільного. Під вогневим прикриттям бойовики перейшли до активних наступальних дій і спробували просунутися через лінію розмежування. Під час бою загинув один український військовий, ще троє отримали поранення, а двоє – контузію.