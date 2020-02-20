Генасамблея ООН сьогодні обговорить ситуацію на окупованих територіях України

Сьогодні, 20 лютого, відбудеться пленарне засідання 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН по ситуації на окупованих територіях України. Нашу делегацію представить міністр закордонних справ Вадим Пристайко

Сьогодні, 20 лютого, відбудеться пленарне засідання 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН по ситуації на окупованих територіях України. Нашу делегацію представить міністр закордонних справ Вадим Пристайко

Про це повідомив прес-секретар постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко на своїй сторінці в Facebook.

#АНОНС #ГЕНАСАМБЛЕЯ #ООН Після нелегкого засідання Ради Безпеки готуємося до не менш відповідальних дебатів Генеральної... Опубліковано Oleg Nikolenko Середа, 19 лютого 2020 р.

"Після нелегкого засідання Ради Безпеки готуємося до не менш відповідальним дебатів Генеральної Асамблеї ООН. Дебати відбудуться в четвер, 20 лютого, в рамках пункту порядку денного "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України", включення якого в 2018 році ініціювала українська делегація ", - йдеться в повідомленні.

За словами Ніколенко, засідання Радбезу у вівторок було сфокусовано більше на безпеки, а на засіданні Генасамблеї очікуються багатосторонні дискусії. Україна хоче приділити увагу широкого спектру проблем на територіях, які окупувала Російська Федерація: політичним, безпеки, гуманітарних, економічних, соціальних та культурних.

"Йтиметься як про Донбас, так і про Крим. Є близько 30 спікерів. З часу початку російської агресії в 2014 р в Генеральній Асамблеї ООН були схвалені 7 важливих для нас резолюцій: про територіальну цілісність України, про захист прав людини на Кримському півострові, а також про проблеми мілітаризації частин Чорного та Азовського морів. Фактично, на сьогодні, ООН і її Генасамблея залишаються ключовою міжнародним майданчиком, на якій послідовно піднімається питання Криму. Плануємо і надалі використовувати інструменти ООН в контексті зусиль по деокупацію українських територій ", - додав Ніколенко.

Початок дебатів о 17.00 за київським часом.