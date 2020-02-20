Коронавірус на лайнері: обидва хворих українця одужали - нардеп

Госпіталізовані з круїзного лайнера Diamond Princess біля берегів Японії громадяни України, члени екіпажу, у яких був виявлений коронавірус, одужали

Фото: twitter/360tv

Госпіталізовані з круїзного лайнера Diamond Princess біля берегів Японії громадяни України, члени екіпажу, у яких був виявлений коронавірус, одужали

Як передає RegionNews із посиланням на РБК-Україна, про це заявив глава комітету Верховної Ради з питань здоров'я Михайло Радуцький в кулуарах парламенту.

"До речі, жодне мас-медіа не повідомило, що вони одужали. Це та статистика - 15% тих, хто видужав, серед них є двоє українців", - сказав він.

Нагадаємо, станом на 20 лютого на борту корабля зафіксовано 624 випадки коронавірусу.

Загалом на борту Diamond Princess перебувало близько 3,6 тисячі осіб з 50 країн. Серед них 25 громадянина України і 1 045 членів екіпажу. Корабель вийшов з японського міста Йокогама 20 січня і повернувся 3 лютого. Після того, як один із пасажирів, котрий зійшов із судна в Гонконгу, виявився зараженим, лайнер помістили на карантин.