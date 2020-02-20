Генпрокуратура надала Гаазькому суду докази злочинів Росії в Криму і на Донбасі

Заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов обговорив з представниками офісу прокурора Міжнародного суду в Гаазі докази злочинів Росії на Донбасі і в Криму

На фото: Гюндуз Мамедов

Заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов обговорив з представниками офісу прокурора Міжнародного суду в Гаазі докази злочинів Росії на Донбасі і в Криму

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора України, пише RegionNews.

За даними відомства, сторони обговорили конкретні кейси про злочини, вчинені в АР Крим і на сході України, а також наступні кроки для подальшого вивчення і аналізу ситуації в країні.

За 6 років збройної агресії ми вже маємо певний досвід розслідування і кримінального переслідування за злочини проти людяності і військові злочини. Зараз ініціювали внесення змін до національного законодавства для імплементації норм міжнародного гуманітарного права (МГП), а також ратифікації Римського статуту. Також плануємо разом з громадським сектором створити реєстр порушень норм МГП, тобто мова йде про атаки на цивільні об'єкти, вбивствах і тортурах військовополонених і цивільних осіб, адже встановлено понад 3,5 тисячі осіб, які незаконно утримувалися в полоні і піддавалися тортурам і нелюдському поводженню", - розповів заступник генпрокурора Мамедов.

Повідомляється, що з початку збройної агресії Офіс генерального прокурора передав до Міжнародного кримінального суду 13 інформаційних повідомлень про тяжких порушеннях міжнародного гуманітарного права в Криму і на Донбасі.