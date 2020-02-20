Генпрокуратура надала Гаазькому суду докази злочинів Росії в Криму і на Донбасі
Про це повідомляє Офіс Генпрокурора України, пише RegionNews.
За даними відомства, сторони обговорили конкретні кейси про злочини, вчинені в АР Крим і на сході України, а також наступні кроки для подальшого вивчення і аналізу ситуації в країні.
За 6 років збройної агресії ми вже маємо певний досвід розслідування і кримінального переслідування за злочини проти людяності і військові злочини. Зараз ініціювали внесення змін до національного законодавства для імплементації норм міжнародного гуманітарного права (МГП), а також ратифікації Римського статуту. Також плануємо разом з громадським сектором створити реєстр порушень норм МГП, тобто мова йде про атаки на цивільні об'єкти, вбивствах і тортурах військовополонених і цивільних осіб, адже встановлено понад 3,5 тисячі осіб, які незаконно утримувалися в полоні і піддавалися тортурам і нелюдському поводженню", - розповів заступник генпрокурора Мамедов.
Повідомляється, що з початку збройної агресії Офіс генерального прокурора передав до Міжнародного кримінального суду 13 інформаційних повідомлень про тяжких порушеннях міжнародного гуманітарного права в Криму і на Донбасі.
- 16:07 20 лютого У Кабміні пояснили, що робитимуть на випадок хвороби когось з евакуйованих
- 16:02 20 лютого "Слуги народу" зберуться на засідання через завтрашній звіт Гончарука
- 15:55 20 лютого На Чернігівщині створять ще одну громаду
- 15:47 20 лютого Українці зможуть частіше літати до Туреччини
- 15:42 20 лютого На Рівненщині викрили два підпільні цехи з обробки бурштину
- 15:37 20 лютого Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
- 15:59 14 лютого Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
- 15:37 20 лютого Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
- 14:12 18 лютого Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
- 13:56 15 лютого Зеленський: Некоректно говорити "війна в Україні"
- 16:43 14 лютого Глава уряду розповів, навіщо українцям дві платіжки за тепло
- 17:59 14 лютого Резонансну доповідь по Україні видалили з сайту Мюнхенської конференції