На Прикарпатті поховають учасника АТО, зниклого безвісти шість років тому
Як повідомляє RegionNews із посиланням на Курс, Михайло Турчин пропав безвісти 5 вересня 2014 року у Новоайдарівському районі Луганської області. Був призваний у військову частину А 0278 80-ї аеромобільної бригади, що дислокується в місті Львів, у серпні. Зголосився до військкомату добровольцем у червні 2014 року.
Мати зниклого не втрачала надії знайти його і займалася пошуками.
Сільський голова Озерян Андрій Гаврилишин повідомляє, що Михайло Турчин був похований як безіменний герой у братській могилі в Харкові. І сьогодні його тіло волонтери в супроводі працівників обласного військового комісаріату привезуть додому.
Михайло Турчин
Відомо, що перед перевезенням в рідне село Михайла Турчина проведуть в останню дорогу у військовій частині 80-ї бригади у Львові.
З загиблим захисником попрощається командування і військовослужбовці. Завтра, 21 лютого, над тілом героя у нього вдома відправлять парастас. Поховають Михайла Турчина на сільському цвинтарі в Озерянах.
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