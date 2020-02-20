На Прикарпатті поховають учасника АТО, зниклого безвісти шість років тому

Сьогодні, 20 лютого, в село Озеряни Галицького району привезуть тіло пропалого безвісти учасника АТО Михайла Турчина

Сьогодні, 20 лютого, в село Озеряни Галицького району привезуть тіло пропалого безвісти учасника АТО Михайла Турчина

Як повідомляє RegionNews із посиланням на Курс, Михайло Турчин пропав безвісти 5 вересня 2014 року у Новоайдарівському районі Луганської області. Був призваний у військову частину А 0278 80-ї аеромобільної бригади, що дислокується в місті Львів, у серпні. Зголосився до військкомату добровольцем у червні 2014 року.

Мати зниклого не втрачала надії знайти його і займалася пошуками.

Сільський голова Озерян Андрій Гаврилишин повідомляє, що Михайло Турчин був похований як безіменний герой у братській могилі в Харкові. І сьогодні його тіло волонтери в супроводі працівників обласного військового комісаріату привезуть додому.

Михайло Турчин

Відомо, що перед перевезенням в рідне село Михайла Турчина проведуть в останню дорогу у військовій частині 80-ї бригади у Львові.

З загиблим захисником попрощається командування і військовослужбовці. Завтра, 21 лютого, над тілом героя у нього вдома відправлять парастас. Поховають Михайла Турчина на сільському цвинтарі в Озерянах.

Нагадаємо, у Чернігові попрощалися із кіборгом "Спартаком".