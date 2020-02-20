У Києві розпочала роботу група експертів МВФ
Про це повідомляють у представництві Фонду в Україні, пише RegionNews.
Мета візиту - "проведення технічних обговорень політики, спрямованої на досягнення потужного зростання і забезпечення стабільності".
Дата завершення візиту поки не визначена. Орієнтовно експерти будуть працювати до середини наступного тижня.
Нагадаємо, під час Мюнхенської конференції 15 лютого президент Зеленський зустрічався з директором-розпорядником МВФ Крісталіна Георгієва. Вони обговорили нову програму співпраці, після чого з'явилися повідомлення про візит експертів до Києва.
Президент, уряд і Нацбанк України на початку грудня 2019 року домовилися з менеджментом МВФ про відкриття нової трирічної програми розширеного фінансування EFF на 5,5 млрд доларів.
Остаточне рішення має прийняти рада директорів Фонду після виконання Києвом останніх попередніх заходів, в тому числі прийняття ряду законів Верховною Радою. Одним з них є №2571 про окремі питання функціонування банківської системи, який повинен усунути виниклі в ході очищення банківської системи законодавчі прогалини і знизити ризики негативних наслідків можливого рішення про денаціоналізацію ПриватБанку.
Передбачалося, що попередні заходи будуть виконані в січні-початку лютого, що дозволить винести українське питання на раду директорів МВФ в лютому. Однак Верховна Рада розглядає в другому читанні законопроект про ринок землі, що при дотриманні регламенту може розтягнутися на кілька тижнів або навіть місяців.
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