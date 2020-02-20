У Миколаєві депутати виділили комунальному підприємству 10 мільйонів гривень фіндопомоги
Таке рішення було прийнято в ході засідання 56-ї сесії Миколаївської міської ради, у вівторок, 20 лютого, повідомляє RegionNews.
Варто відзначити, що депутати зібралися на сесію заради одного питання. Мер міста Олександр Сєнкевич розповів, що до нього звернувся директор комунального підприємства "Миколаївелектротранс" Володимир Євтушенко з проханням негайно зібрати сесію, щоб виділити 10 мільйонів гривень КП на погашення заборгованості за електрику та пільговий проїзд.
Питання було винесено на голосування. 38 депутатів проголосували за перерозподіл коштів на підприємство, одна людина утрималася.
У свою чергу, Євтушенко подякував своїх колег за перерозподіл і додав, що в минулому році фонд зарплат склав 111 мільйонів, 38 мільйонів - плата за електрику, близько 27 мільйонів було витрачено на обслуговування підприємства. Крім цього він зазначив, що не робити ремонти в приміщеннях неможливо, тому що там течуть дахи.
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